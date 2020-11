Philippe Clement haalt zijn gram bij de criticasters: "Weer twee zaken die we kunnen afvinken"

Groots was de prestatie van Club Brugge tegen KV Kortrijk niet, maar de drie punten bleven bij de landskampioen. Een verdiende zege vond Philippe Clement, die ook twee zaken kan afvinken.

Philippe Clement was de eerste om toe te geven dat zijn ploeg geen topmatch gespeeld heeft. "We begonnen goed, maar na tien minuten was er te weinig beweging", constateerde hij. "Maar op basis van het balbezit en de kansen was het wel een verdiende zege."

"Het was niet zakelijk omdat we de match niet dood hebben gedaan, maar tegelijkertijd weer wél zakelijk omdat we geen domme dingen deden", aldus Clement, die vermoedde dat het scenario van KV Mechelen - van 2-0 naar 2-2 - in de hoofden van de spelers zat.

Criticasters de mond gesnoerd

"De laatste weken hoorde je wel vaker dat we te weinig clean sheets haalden en dat we zonder thuispubliek nog niet konden winnen. Dat zijn toch weer twee zaken die we kunnen afvinken", legde de Brugse trainer uit. Het aantal clean sheets staat nu op vier.