Kortrijk had zicht op een puntje in Jan Breydel: "We schieten onszelf in de voet, aan de cornervlag dan nog"

Voor de vierde opeenvolgende keer heeft KV Kortrijk niet kunnen winnen in de Belgische competitie. De Kerels stapten met een wrange nasmaak op de bus naar Kortrijk, want een gelijkspel zat erin vonden ze.

"Je weet dat je hier een lastige match gaat krijgen en je met moeite punten pakt", stak Yves Vanderhaeghe van wal na de zure 1-0 nederlaag. "We hielden een goeie organisatie, op die paar infiltraties van Noa Lang na."

Het is ook geen schande om de bal eens een keer vooruit te kegelen.

Het geloof in een resultaat groeide, maar dan liep het weer mis. "We kregen meer controle en dwongen zelf een kans af. Maar dan schieten we onszelf in de voet. Aan onze eigen cornervlag dan nog. We proberen de bal daar rond te spelen, terwijl het ook geen schande is om de bal eens een keer vooruit te kegelen", ging hij verder.

Een gelijkspel had er zeker ingezeten, aldus de trainer van de Kerels. "Die 1-0 bleek er eentje te veel voor ons. De laatste twintig minuten zetten we nog druk vooruit en kregen we wat halve kansjes via Hannes (Van der Bruggen, nvdr.), maar jammer genoeg mocht het niet zijn."

Van der Bruggen deelt de emoties van zijn coach. "Je verwacht je hier aan een moeilijke match maar zo hebben we het niet helemaal aangevoeld. De concrete doelkansen spraken misschien in hun voordeel, maar voor ons lagen er ook mogelijkheden. Die hebben we onvoldoende benut. Het is goed en direct tot aan de grote rechthoek. Daarin missen we een killer of iemand die oorlog maakt", besloot de aanvoerder van KV Kortrijk.