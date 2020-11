Clement legt groot gemis bloot in dit Club Brugge:" Als je dan voor een goede organisatie daarrond zorgt, dan ben je al heel ver"

Club Brugge legde zaterdag KV Kortrijk over de knie en klimt zo naar de kop van het klassement. Toch zal het beter moeten als de Bruggelingen in de Champions League dinsdag iets willen rapen tegen Borussia Dortmund. Vooral offensief was het team van Philippe Clement onmondig.

Terwijl Clement niet beschikt over een diepe spits die iedere week het verschil maakt, heeft Dortmund met Haaland een garantie voor doelpunten in huis. “Voorin zijn we zelf nog niet op het niveau van Haaland", zegt Clement op het digitaal huis van de club.

"We zullen hard verder werken met de jongens die er zijn. Anderzijds: we staan op de eerste plaats en we hebben het tweede grootste aantal goals gescoord. Dus zo slecht is het ook niet.”

“Maar het moet sowieso erg leuk zijn om een Haaland in jouw ploeg te hebben. Of een Lukaku in zijn huidige vorm. Als je dan voor een goede organisatie daarrond zorgt, dan ben je al heel ver", besluit de Brugse T1.