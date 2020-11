Noa Lang voelt zich in zijn sas bij Club en voelt zich elke week beter worden: "Club Brugge is het Ajax van België geworden"

Het derde competitiedoelpunt van Noa Lang volstond voor Club Brugge om de drie punten thuis te houden tegen KV Kortrijk. De Nederlander krijgt veel speelgelegenheid van Philippe Clement, maakt het verschil en voelt zich elke week beter worden.

Voor elke speler die van de Eredivisie komt is het even slikken tijdens de eerste weken in de Jupiler Pro League. Hier is het allemaal wat 'fysieker'. In Nederland krijg je meer tijd aan de bal; kijken, nog eens kijken, terugkappen. Hier klappen ze er recht op, waardoor ik sneller moet handelen."

Lang als vrijbuiter

Philippe Clement geeft zijn enige zomertransfer veel speelgelegenheid, maar de 90 minuten volmaken zat er nog niet in. "Ik speelde weinig (bij Ajax, nvdr.) en ben hier op nul begonnen. Ik voel me elke wedstrijd fitter worden door veel meters te maken. Als de tank leeg is, is ze leeg. Ik hoop dat ik snel de 90 minuten kan volmaken", aldus Lang.

Na de wedstrijd loofde Clement Langs kwaliteiten als vrijbuiter. Wat houdt dat precies in? "Hij geeft me een zekere vrijheid in mijn spel. Ik moet vrijkomen, tussen de linies bewegen en van daaruit een actie maken, een steekpass geven of een goal maken. Kortom, het verschil maken", licht Lang zijn takenpakket toe.

De 21-jarige Nederlander maakte de overstap van een topclub in zijn vaderland naar een Belgische topclub. "Club Brugge is de laatste jaren het Ajax van België geworden. Club werd vaak kampioen en wil dominant zijn. Ajax is een grote club, écht een grote naam in de wereld. Club heeft volgens mij de potentie om ook een ronkende naam te worden", was Lang ambitieus.