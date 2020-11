Noa Lang sloopte de Kortrijkse muur voor Club Brugge: "Soms leek het net handbal"

Noa Lang was de matchwinnaar voor Club Brugge op speeldag 13. Eindelijk een thuisoverwinning zonder publiek, zullen ze gedacht hebben bij de landskampioen. Verder dan 1-0 kwamen ze niet, dankzij een stugge tegenstander.

De kansen waren schaars voor Club Brugge. “Soms leek het net handbal”, wees doelpuntenmaker Noa Lang op de strakke organisatie van de bezoekers. “Maar dat zullen we nog meemaken. Dan is het aan ons om daar antwoorden op te vinden en sneller te spelen, met meer diepgang.”

Lang was de meest bedrijvige man tussen de lijnen en dat bekroonde hij met een doelpunt. “Ik had nog een goeie kans, maar ik schoot te wild in plaats van een hoekje uit te kiezen. Ik begon goed, maar dan zakte ik wat weg.”

De goal viel dan toch, en hoe!? Met een omhaal verschalkte hij Kortrijk-debutant Ilic. “Het enige wat ik denk is dat die bal tegen het net moet en dat is me wel gelukt denk ik. Op intuïtie, zeg maar”, vertelde hij bij Eleven Sports.