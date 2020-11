Club Brugge zag miljoenentransfer door de vingers glippen: "Te vroeg om de stap naar een dergelijke topclub te zetten"

Club Brugge hield zich de voorbije zomermercato rustig op de transfermarkt. Dat wil echter niet zeggen dat er achter de schermen niet naarstig gewerkt werd bij blauw-zwart. Zo had CEO Vincent Mannaert er nog graag een extra verdediger bij gehad.

Die wou hij gaan halen bij Rapid Wien in Oostenrijk. Daar loopt ene Leo Greiml een 19-jarige beloftevolle centrale verdediger. De Oostenrijkse belofteninternational voelde zich echter nog niet klaar voor een verhuis naar de Jupiler Pro League.

"“Een Belgische topclub (Club Brugge, nvdr.) deed een zeer goed voorstel. Mijn manager kreeg een contractvoorstel en ze wilden mij er meteen bij. Toch wilde ik bij Rapid blijven om mij verder te blijven ontwikkelen. Het is nu nog wat vroeg om zonder al te veel ervaring in de Oostenrijkse Bundesliga de stap naar een dergelijke topclub te zetten",klinkt het in Krone.