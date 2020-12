Club nog steviger aan de leiding na prima laatste halfuur: Krépin Diatta verkoopt KV Mechelen nieuwe optater

Een sportieve malaise, een volledig besmette staff: het bezoek van Club Brugge kon KV Mechelen er nu net niet bij hebben. Toch moest het. Driekwart wedstrijd bleef Malinwa wel overeind. Nadien zorgde Krépin Diatta er voor dat Club nu vijf punten meer heeft dan eerste achtervolger Genk.

Na een 13 op 15 had Clement weinig redenen om te sleutelen aan zijn basiself en dat deed hij ook niet. Wel drie wijzigingen bij KVM, twee sportieve keuzes en één noodgedwongen wissel. Door de blessure van Vanlerberghe en de coronabesmetting van Voet kreeg Bushiri voor het eerst sinds lang een kans achterin. Onder de lat verloor Coucke zijn plek aan Thoelen. Op het middenveld stond Defour in de basis.

Gezapig tempo voor rust

Diezelfde Defour liet ook zien wat hem in zijn beste dagen zo goed maakte: nuttig werk verrichtend wanneer de balans op het middenveld even verloren dreigde te gaan en ook trachtend offensief zijn steentje bij te dragen. KVM had ook iets meer aandacht voor de organisatie, Club bepaalde het spel aan een gezapig tempo.

Door enkele foutjes bij de thuisploeg (balverlies Bushiri en Vranckx) kregen we toch de eerste kansen te zien. Rits trapte de voorzet van Diatta in één tijd naast, Diatta schoof oog in oog met Thoelen het leer naast. Niet veel later was het alweer voorbij voor Defour... Een blessure, uiteraard. Kort voordien was met Lang ook een sterkhouder van blauw-zwart naar de kant gehinkt.

Deze blessures deden de eerste helft met een brilscore richting zijn einde kabbelen. De Ketelaere schilderde een vrijschop nog wel perfect op het hoofd van Vanaken. Thoelen wist wel raad met de botsende bal en verzekerde zo dat zijn ploeg met een 0-0 naar de kleedkamers kon. En het scheelde een haar of het had vijf minuten ver in de tweede helft 1-0 gestaan.

Mata haalt 1-0 van de lijn

Schoofs bediende na een heerlijke actie Walsh aan de tweede paal. Op het moment dat die afdrukte, dacht de rechtsachter al dat hij gescoord had. Tot zijn grote verbazing gooide Mata zich nog in de baan van de bal en keerde hij zo het schot nog voor de lijn.

Het antwoord van Club Brugge: een snedige aanval op het uur, met het slotakkoord voor Hans Vanaken. De spelmaker van de leider schoof het leer tegen de staak. Het begin van een nieuw Brugs offensief. Het doelhout bleef echter de kant van Malinwa kiezen: Diatta trof van dichtbij de staak.

KVM kraakt na openingstreffer Diatta

Het was uitstel, maar geen afstel. De druk werd te groot. Na een actie van De Ketelaere ontstond er geharrewar voor doel en frommelde Diatta na een duel met Kaya alsnog de 0-1 in doel. Okereke liet nadien de verdubbeling van de score liggen, Diatta zorgde er vervolgens dan maar zelf voor. KV hing in de touwen. De Ketelaere liet de 0-3 nog liggen, Okereke bracht die score wel op het scorebord.