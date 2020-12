Club Brugge op 'cruise control': met dank aan betere organisatie, meer vertrouwen én Charles De Ketelaere

Was de competitiestart eerder aarzelend, dan is Club Brugge ondertussen weer onder stoom gekomen. Het is opnieuw meer een machine aan het worden. De Bruggelingen lijken klaar om hun greep op het kampioenschap te verstevigen.

Wie Club in Mechelen zag voetballen weet: het straalt weer iets uit. Daar hebben de voorgaande prestaties iets mee te maken, die hebben het moreel opgekrikt. "Da's zeker een belangrijk gegeven na een eerste helft wanneer het 0-0 staat", beseft ook Philippe Clement. "Je weet dat we het tempo nog gaan opvoeren en de spelers hebben daar ook vertrouwen in. Als het voordien wat minder was, is dat minder het geval."

Zorgde de positie van diepe spits nog enige tijd voor discussie, is dat niet langer het geval. Simpel: als De Ketelaere daar loopt, verliest Club niet. "Je zag veel jongens met vertrouwen, maar het heeft ook te maken met de rol van Charles De Ketelaere en de andere jongens er rond."

Brandon Mechele heeft als verdediger dan weer oog voor het feit dat Club Brugge in de competitie al vijf keer op rij de nul hield. "De organisatie is veel beter. De restverdediging is goed. De clean sheets zijn daarvan een logisch gevolg. In het begin van het seizoen slikten we te gemakkelijk tegendoelpunten. We zijn veel geconcentreerder en verdedigen als ploeg."

Na die draw in Moeskroen eind november stapelden de goede prestaties en/of goede resultaten zich op, zowel in het kampioenschap als in Europees verband. "Sindsdien gaat het wel heel goed met de ploeg. We komen dichter bij het hoge niveau van vorig seizoen. Er zijn nog altijd wel werkpuntjes en daar blijven we elke wedstrijd hard aan werken."