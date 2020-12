KVM - Club ging door ondanks corona-uitbraak: "Op meer clementie gerekend" en "Gelukkig kunnen we onze job doen"

Als zeven spelers van een team Covid-19 hebben, kan een wedstrijd uitgesteld worden. Dat was bij KV Mechelen niet het geval, waardoor de ontmoeting met Club Brugge gewoon plaatsvond. Ook al was de volledige technische staf van KVM wel besmet. In de twee kampen keken ze daar toch anders tegenaan.

"Het geeft een raar gevoel dat zoveel stafleden besmet zijn", zegt Onur Kaya. "Eens het bekend was van de eerste besmettingen, wist ik dat de trainer en zijn assistent er ook nog gingen bijkomen. Ik had onlangs nog een gesprek met de trainer, op afstand gelukkig." Moest deze wedstrijd dan wel plaatsvinden? "We hadden misschien op meer clementie van de bond gerekend."

Bij Club Brugge waren ze dan wel weer blij dat er geen uitstel volgde. "Ik hoop dat er geen uitgestelde matchen komen. We hebben een heel druk programma. Om dan nog uitgestelde matchen in te plannen, is heel moeilijk", denkt Brandon Mechele, die zelf al eens het virus opgelopen heeft. "Als je het zelf gehad hebt, ben je wel extra voorzichtig met afstand houden en handen wassen. Daar trek je wel lessen uit."

Dit is de wereld waarin we leven

Philippe Clement beseft dat er geen garantie is op het uitblijven van besmettingen. "Dit is de wereld waarin we leven. We hebben spelers die kinderen hebben en vrouwen die werken. Het virus kan op eender welke manier binnensluipen. Ook in de huizen bij spelers. Maar alle mogelijke maatregelen zijn genomen, we gaan als trainers van beide clubs ook wat afstandelijker met mekaar om. We proberen op die dingen te letten."

De Brugse coach pleit er voor om de angst niet te laten regeren. "Als je angstig bent, kun je in je stolp gaan leven, maar dat hou je ook niet vol. Het is niet alleen voor ons, maar voor heel de maatschappij. We proberen de maatregelen zo goed mogelijk op te volgen. Gelukkig kunnen we onze job doen, want veel mensen zitten in andere omstandigheden."

Bij KVM konden ze deze coronatoestanden missen als de pest. Deze dreigen de balans op het middenveld aan te tasten. De besmette Van Damme zit thuis en dan is er qua verdedigende middenvelders weinig marge. "Door het uitvallen van Joachim hebben we naast Steven Defour geen pure 'zes'. Steven deed het goed. Toen hij er niet meer bij was, was dat misschien een klein probleem in de tweede helft", analyseerde Kaya.