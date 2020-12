Ondanks verlies tegen Club: voor twee KV'ers toch speciale match, Wouter Vrancken uit de wind gezet

De omstandigheden zorgden er voor dat het voor een aantal mensen bij KV Mechelen een bijzondere wedstrijd was tegen Club Brugge. In de eerste plaats voor Yannick Thoelen. De doelman stond voor het eerst onder de lat sinds hij zijn zware blessure opliep. Sven Swinnen was dan weer gelegenheidstrainer.

We schrijven begin februari 2020. In de thuismatch tegen AA Gent loopt het voor Yannick Thoelen mis bij een vrije trap. Een verkeerde beweging en een ultrazwaar verdict. Pas tien maanden later stond hij dus weer onder de lat. "Het is de eerste keer dat ik zo'n zware blessure heb opgelopen. Ik was wel heel blij dat ik kon spelen. Het deed deugd."

Passie en strijd

Thoelen kreeg de voorkeur op Coucke. KV Mechelen kan in deze tijden best een betrouwbaar sluitstuk gebruiken. "Niet dat ik zenuwachtig was, maar de eerste paar ballen die ik moest trappen, raakte ik niet zuiver. Uiteindelijk kan ik wel tevreden zijn met mijn prestatie. Het allerbelangrijkste is dat we passie en strijd toonden, nadat dat vorige match een beetje een heikel punt was. Dat hebben we wel gedaan."

Sowieso een bijzondere dag dus voor Thoelen. Ook voor Sven Swinnen, die doordat de volledige staff besmet is met het coronavirus plots tot T1 werd gebombardeerd? "Het meest speciale is dat ik nu mee probeer de ploeg door een moeilijke periode te loodsen. Ik ben al dertig jaar in de club actief. Nu is het aan iedereen om de club te helpen."

Fysiek moeilijk

Wat vond Swinnen dan van de prestatie van KV Mechelen? "De eerste 65 minuten stonden we wel oké als team. Door het uitvallen van Defour en Bushiri verloren we stabiliteit en werden de ruimtes groter. Ook de wissels van Brugge brengen een meerwaarde en dan werd het fysiek moeilijk."

Conclusie: weer passie en strijd, een behoorlijk eerste uur, maar opnieuw geen punten. Geraakt Mechelen niet snel onderin weg, dan dreigt het toch wel erg moeilijk te worden om Wouter Vrancken in het zadel te houden. Ook al staat hij zogezegd 'niet ter discussie'. "Ik denk dat niemand aan de coach twijfelt. Ook in het bestuur niet. Ik denk niet dat dat een probleem is", benadrukt Yannick Thoelen.

Niet veel communicatie nodig

Al helemaal sneu voor Vrancken is dat hij nu door zijn coronabesmetting de ploeg niet eens kan begeleiden zoals anders. Al lijkt iedereen wel te weten wat de coach juist wil. "Ik ken Wouter al van de vorige jaren. Er was niet veel communicatie nodig", aldus Swinnen.

Yannick Thoelen blijft ook vertrouwen houden in de technische staf die nu uit noodzaak samengesteld is. Die zal toch nog even aan de slag moeten blijven. "De mensen die er bijgekomen zijn hebben dat goed gedaan, ook Igor de Camargo. Ik ken Sven van vorig jaar, ik weet dat hij een training kan leiden met goede oefeningen."