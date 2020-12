Clement tevreden na klinkende overwinning en reageert op blessure Lang: "Meer kan je niet vragen als coach"

Philippe Clement zag zijn spelers ook het duel in Mechelen naar hun hand zetten, zeker in het laatste deel van de wedstrijd. Club maakte drie doelpunten en het hadden er nog meer kunnen zijn. Het enige minpunt in het Brugse kamp was de blessure voor Noa Lang.

"Ik ben niet alleen over het resultaat tevreden, maar ook over de manier waarop", stelt Philippe Clement. "We hadden een drietal kansen in de eerste helft en hebben eigenlijk niks weggegeven." Het stond aan de rust wel nog 0-0. "Je weet dat tegenstander vermoeid gaat geraken en er meer ruimtes gaan komen. Er is één moment waar we heel goed wegkomen en waar Mata heel alert is. Anders konden we daar achter gekomen zijn."

Een zeldzaam heet standje voor het doel van Mignolet was dat. "Het was hun enige echte kans die echt gecreëerd was. Daar staan een hele hoop kansen voor ons tegenover. Diatta die alleen voor doel komt, de kopbal van Vanaken die Thoelen heel goed pakt. We raken tweemaal de paal of lat. We maken drie goeie doelpunten en hebben daarnaast nog goeie kansen. Meer kan je niet vragen als coach."

Even voorbij het halfuur viel Noa Lang wel uit. Een tegenvaller nadat de Nederlander dit seizoen al charmeerde met verschillende goede prestaties. "Het is niet verrassend. Ik heb al een tijdje aangegeven dat de wissels van Noa er waren om hem verder te beschermen. Ook zijn wissel in Rome: daar was heel veel loopwerk zonder bal nodig. Noa is fysiek nog niet op het topniveau."

Het is ook voor het eerst dat de 21-jarige speler op dit niveau met zo'n drukke kalender geconfronteerd wordt. "Hij heeft nog nooit in zijn carrière deze opvolging van wedstrijden gekend. We hopen dat hij zondag eventueel beschikbaar is."