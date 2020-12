Diatta denkt enkel aan Club en hoopt vooral als ploeg doelstellingen te halen: "Ik wil niet spreken over eventueel vertrek"

Als Krépin Diatta zich in zijn sas voelt, gaan de alarmbellen af bij menig verdediger. Bij KV Mechelen vonden ze alvast geen manier om hem af te stoppen. De Senegalees verzuimde voor rust nog te scoren, maar deed dat wel in de tweede helft. Twee keer, toch?

Over dat openingsdoelpunt bestond nogal wat discussie. Onur Kaya vertelde dat zowel hij als Diatta de bal raakten. "Ik had de indruk dat het een owngoal was", was de aanvaller van Club Brugge eerlijk. "In elk geval, het was goed voor ons dat ie binnenging."

Dat was het sein voor Club Brugge om door te duwen, verder uit te lopen en de zege veilig te stellen. Diatta is topscoorder bij Club, maar ligt niet wakker van zijn statistieken. "Het belangrijkste is de ploeg. Als de ploeg wint en ik scoor niet, is het ook goed. We gaan zien waar we uitkomen. Ik wil nu niet zeggen hoeveel doelpunten ik wil maken. Als ploeg hebben we wel bepaalde doelstellingen en grote ambities."

Als hij blijft scoren, vergroot de belangstelling van andere clubs ook wel weer. Op Champions League-niveau deed de Afrikaan ook al van zich spreken, denk maar aan zijn treffer tegen Galatasaray vorig jaar. Blijven de goals ook in de competitie volgen, dan mag het niet verbazen dat andere ploegen zich voor hem melden.

"Ik wil niet spreken over een eventueel vertrek. Als je goed presteert, komt die vraag telkens terug: ga je vertrekken of blijven? Ik voel me goed bij Club", houdt Diatta het erbij.