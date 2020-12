Mats Rits, op zijn 27e ancien in het blauw-zwarte geheel en droom van elke coach

Op zijn 27e is Mats Rits al enkele seizoenen een van de stille krachten. De middenvelder wordt in vergelijking met jongens als Vormer, Vanaken en Mignolet onderbelicht, maar wees gerust dat de Antwerpenaar naar waarde wordt geschat binnen Club Brugge.

Club Brugge betaalde in 2018 1,5 miljoen euro aan KV Mechelen om Mats Rits in te lijven. Nu, tweeënhalf seizoen later, durven we gerust stellen dat dit een koopje was. Bij Club Brugge knokte Rits zich, enigszins tegen de verwachtingen in, van meet af en aan in de basis. Met meer dan 100 wedstrijden op de teller wordt deze Mats Rits niet onterecht in één adem vernoemd met Hans Vanaken en Ruud Vormer.

Voorbeeldprof

Mats Rits is op en top prof. Hij belichaamt als geen ander het 'No Sweat, no Glory'-gevoel. Dat hij de concurrentiestrijd met Eder Balanta in zijn voordeel beslechtte, getuigt van mentale sterkte.

Blessurelast

Hout vasthouden, maar Mats Rits is omzeggens nooit geblesseerd. Sinds zijn komst naar Club Brugge, miste de Antwerpenaar nog nooit twee opeenvolgende wedstrijden. En dat is verre van evident.

Polyvalent

Toen bleek dat Mats Rits bij Club Brugge als nummer zes zou worden uitgespeeld, werd her en der met de wenkbrauwen gefronst. Rits groeide echter in zijn nieuwe rol. De verstandhouding met Vanaken en Vormer verloopt uitstekend.

De laatste weken mag Rits, door het uitvallen van Ruud Vormer, zich als vanouds uitleven iets hoger op het middenveld. Tegen Antwerp was hij vaak zelfs nummer tien. Met zijn werklust en slimme infiltraties deed hij de Great Old verschrikkelijk veel pijn. Philippe Clement liet zich na afloop van die wedstrijd dan ook meer dan terecht ontvallen dat Rits een volwaardig alternatief is voor de aanvoerder van Club.

(Belangrijke) Goals

Hoewel hij voornamelijk als defensieve middenvelder gebruikt wordt, zijn de aanvallende statistieken van Mats Rits best indrukwekkend, met elf goals en acht assists in 103 wedstrijden voor blauw-zwart. Vorige week nog scoorde hij de 0-2 tegen Antwerp.

Maar ook vorig seizoen scoorde hij enkele belangrijke goals op weg naar de titel, toen de kanonnen van de spitsen zwegen.

Ervaring

Op zijn 27e heeft Mats Rits al tonnen ervaring opgedaan. Op 16-jarige leeftijd debuteerde hij onder Aimé Antheunis bij Germinal-Beerschot, met jongens als Ivan Leko, Faris Haroun, Bart Goor, Wim De Decker en... Philippe Clement in het elftal. KV Mechelen haalde de Antwerpenaar in 2013, na een avontuur bij Ajax terug naar België. Bijna acht jaar later heeft Mats Rits net geen 300 wedstrijden in onze hoogste klasse op de teller.