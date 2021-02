Kompany had gelijk van het niet te vertrouwen: Anderlecht voetbalt tegen Cercle geen enkele kans bij elkaar

Als er één ploeg verdiende te winnen op basis van de kansen was het wel Cercle Brugge. Die zagen één doelpunt afgekeurd worden en hadden nog een viertal grote kansen. Anderlecht van zijn kant kreeg in 93 minuten voetbal geen enkele bal tussen de palen.

Als ze bij Anderlecht dachten dat Yves Vanderhaeghe even naïef aan de match ging beginnen als John van den Brom kwamen ze wel even bedrogen uit. Cercle heeft toch wel een transformatie ondergaan onder zijn nieuwe coach. Organisatorisch staat er iets. Vanderhaeghe hield ook constant twee man vooraan, maar die werkten zich wel uit de naad om de opbouw van Anderlecht te verstoren.

Bruun Larsen

In balbezit werd het een 3-5-2 en in balverlies een 5-3-2 bij Cercle. Vlot en zonder problemen. Anderlecht had er alle moeite mee en de Vereniging voetbalde de beste kans van de eerste helft bij elkaar. Hoggas schoot voorlangs, maar had er eigenlijk beter mee moeten doen. Anderlecht combineerde aanvankelijk vlot, maar eigenlijk amper tot in de zestien.

© photonews

En met voorzetten bereikten ze nog minder. Nmecha was niet opgewassen tegen die drie torens en voor de rest kwam er amper volk in de zestien plaatsvatten. En ja, Kompany moet ook niet echt blij geweest zijn met Bruun Larsen. Het Deense voormalige toptalent maakte amper iets klaar en Kompany stuurde na een dik halfuur Mukairu al naar de opwarming.

© photonews

Cercle met kansen

Een late match, koud en niets te zien. Dan begint een mens zich al eens af te vragen waarom er in Jan Breydel nu geen ijsstrook kon liggen. "Ik wil geen saai balbezit", zei Kompany deze week nog. Maar daar draaide het toch op uit. Een pluim wel voor de Brugse mannen, want die hadden veruit de beste kansen.

Niet moeilijk, want Anderlecht kreeg geen bal tussen de palen. 90 minuten lang Geen. Bal. Tussen. De. Palen. Dit bedoelde Kompany dus met "ik vertrouw het voor geen cent". Zijn jonge ploeg kan het goeie voetbal dus echt geen drie keer op een week opbrengen. En 't was echt niet dat Vanderhaeghe zich had ingegraven.

Nee, het ontbrak wederom aan ideeën, aan lef om iets te durven. Met een bal terug te spelen van aan de zestien zonder enig risico ga je ook niet scoren. Da 's balbezit om het balbezit. Een 0-0 was nu niet meteen ingecalculeerd. Ze staan nog altijd vierde, maar hadden bij winst derde kunnen staan. En de concurrentie achter hen staat te dringen.