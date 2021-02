Vanderhaeghe twijfelt over eerste grote kans van zijn ploeg: "Die was niet te missen, ik wil de beelden nog wel eens zien"

Met een punt schiet Cercle Brugge weinig op, maar de morele boost die ze kregen na het gelijkspel tegen Anderlecht zal misschien wel wonderen doen. Yves Vanderhaeghe zag alvast wat hij wou zien.

Vanderhaeghe begon met een twijfelgeval. "Ik wil de beelden van die eerste grote kans van ons wel nog eens zien. Voor mij was dat een niet te missen kans voor Hoggas. Ik denk dat hij nog aan de arm getrokken werd en daardoor valt, want anders was dat niet meer te missen."

Hij kon wel tevreden terugblikken, want zijn ploeg had de beste kansen en legde de aanvallers van Anderlecht volledig aan banden. "We waren goed in blok. In onze situatie is het belangrijk dat we de nul kunnen houden."

"We hadden erop getraind om Anderlecht zoveel mogelijk onder druk te zetten en dat is bij momenten toch goed gelukt. Ik ben mijn spelers gaan feliciteren. Niet enkel met de manier waarop we druk zetten, maar ook voor hun drive naar voor."