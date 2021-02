Eerlijke Kompany na non-match tegen Cercle: "We hebben een punt gewonnen"

Je moet het Vincent Kompany nageven: hij maakt wel altijd eerlijke analyses. Na de wedstrijd tegen Cercle Brugge gaf hij eerlijk toe dat de Vereniging meer aanspraak mocht maken op de winst.

Maar het werd dus een gelijkspel. Anderlecht speelde afgelopen week nog twee goeie matchen, maar gaf in Brugge helemaal niet thuis. "Hoe dat komt? (haalt de schouders op) Dat is voetbal. Ik heb hetzelfde gezegd bij goeie prestaties en ik ga nu hetzelfde zeggen. Met een glimlach, zodat het contrast niet te groot is: ik ga niet mee in de hype en ik ga niet mee in het drama."

"Mijn communicatie naar mijn spelers na de match was heel rustig: het was niet goed genoeg en niemand ontsnapt eraan. Ik heb gezegd dat ze veel beter kunnen en dat de enige manier om te antwoorden op het veld ligt. Het was ook niet goed. Normaal gezien geven wij veel minder kansen weg en creëren er zelf een pak meer."

De koning van deze minicompetitie wordt wie eens drie matchen na elkaar kan winnen

Kompany had daar ook een verklaring voor. "Onze sterkte is normaal onze drive en dat we op tweede ballen meestal eerste zijn. Vandaag was Cercle elke keer sneller op de tweede bal. Dat zag je ook bij de kansen."

Frustrerend, want Anderlecht had een goeie zaak kunnen doen. "In alle eerlijkheid: we hebben een punt gewonnen, we hebben zeker niet meer verdiend. Maar iedereen laat punten liggen. De koning van deze minicompetitie zal worden wie er eens drie matchen na elkaar kan winnen."