Tien miljoen euro voor Cercle-verdediger en tegen Anderlecht bewees hij waarom

Monaco heeft wel wat schoon volk bij Cercle Brugge gedropt. Er loopt zo'n 32 miljoen door de Monegasken aangekocht spelerspotentieel rond. Da 's onwaarschijnlijk voor een ploeg die voorlaatste staat. Tegen Anderlecht lieten er een paar jongens wel zien waarom ze zoveel gekost hebben.

Laten we het even hebben over Strahinja Pavlovic. De 19-jarige Servische verdediger werd door Monaco voor 10 miljoen euro overgenomen van Partizan Belgrado. Veel geld voor een tiener, zeker voor een verdediger. Maar hij heeft intussen wel al 63 profmatchen achter zijn naam staan, waaronder al 12 Europese matchen.

Pavlovic stak zondagavond Lukas Nmecha in zijn achterzak en zorgde ook nog eens voor het meeste gevaar van alle spelers op het veld. Zijn rushes van achteruit zorgden bijna voor een doelpunt of een assist.

Na de match mocht hij een woordje uitleg komen geven en daar had hij wel wat minder ervaring mee. Hij moest de weg terug naar de catacomben van Jan Breydel vragen, want hij was nog nooit in de perszaal geweest.