Spelers kijken in eigen boezem: "Dit is niet het Anderlecht dat we willen zijn"

Anderlecht had nooit een kans om de wedstrijd in Cercle Brugge te winnen. Letterlijk! De spelers keken dan ook in eigen boezem, want ze weten dat ze beter kunnen.

Weet je hoe het gaat bij Anderlecht na een match? Er worden twee spelers naar de pers gestuurd om een woordje uitleg te geven. In drievierde van de gevallen wordt Hannes Delcroix aangeduid als Chinese vrijwilliger. De persdienst weet ook dat de verdediger nooit een verkeerd of hard woord zal laten vallen. En hij is één van de enigen die altijd wel zijn match speelt.

Ook tegen Cercle was Delcroix weer één van de besten. Dat was eigenlijk ook niet zo moeilijk in het geheel van paars-wit. "Ik heb er geen verklaring voor", verontschuldigde de jonge centrale verdediger zich. "We zijn niet scherp begonnen en eigenlijk was de hele eerste helft niet goed. De tweede was iets beter, maar dit was niet het Anderlecht dat we willen zijn. We moeten terug naar de tekentafel en de focus terugvinden. Dan zullen de wedstrijden wel regelmatig op hoog niveau zijn."