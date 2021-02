Cullen liep voor twee, maar kon Anderlecht ook niet bezielen: "Ontgoocheld en gefrustreerd"

Sambi Lokonga gaat tegenwoordig met alle lof lopen op het Anderlechtse middenveld. Maar het is wel zijn kompaan die nooit door het ijs zakt. In Jan Breydel was toptalent Lokonga quasi onzichtbaar terwijl Cullen weer zijn match speelde.

Cullen deed zijn werk en probeerde de aanjager te zijn, maar zijn ploegmaats wilden niet altijd volgen. Het is geen grote prater, maar op het veld geeft hij wel alles. De vraag is of al zijn makkers gisterenavond hetzelfde konden zeggen.

"We weten dat we deze matchen moeten winnen", zuchtte hij. "We zijn ontgoocheld en gefrustreerd. Het was moeilijk vandaag. Hoe we dit soort matchen eruit krijgen? Blijven werken! Vermoeidheid mag alvast geen excuus zijn. We zijn allemaal jonge spelers die drie matchen in een week moeten aankunnen. Ons niveau moet in zulke wedstrijden omhoog."