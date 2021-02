Twijfels bij Jacob Bruun Larsen: "Acties lijken dreigend maar er komt geen gevaar uit"

De trein van Anderlecht leek na een klinkende zege op KRC Genk vertrokken, maar op bezoek bij Cercle Brugge kwam het opnieuw niet verder dan een bloedeloos gelijkspel. Jacob Bruun Larsen lijkt momenteel nog te zoeken naar zijn beste vorm, maar werd tijdens de rust al meteen vervangen.

De Deen lijkt zijn plekje in het elftal nog te zoeken. Hij kwam deze winter met hoge verwachtingen aan in het Lotto Park, maar kon deze nog niet inlossen: "Het talent van Larsen is duidelijk zichtbaar. Zijn acties lijken dreigend, maar momenteel komt er geen gevaar uit", vertelt Gert Verheyen aan Het Nieuwsblad.

De acties van het voormalig toptalent van Borussia Dortmund lijken dus veelbelovend, maar draaien vaak tot niets uit. Toch krijgt de Deen van Vincent Kompany de voorkeur op zijn concurrenten, al bleef hij tijdens de rust wel in de kleedkamer: "Toch was Mukairu al beter", aldus de analist.

De 22-jarige flankaanvaller probeert vooral te genieten van voldoende speelminuten. Bij Hoffenheim kwam hij dit seizoen nauwelijks twee keer in actie.