Waar is Ashimeru bij Anderlecht? Corona hakte er iets zwaarder in dan gedacht

De vraag rees bij vele mensen? Waar was Majeed Ashimeru de voorbije week ineens naartoe bij Anderlecht? De winteraanwinst maakte een hoopvolle invalbeurt tegen FC Luik en scoorde zelfs. Maar de volgende drie matchen zat hij niet meer bij de wedstrijdselectie.

Ashimeru traint in ieder geval wel volop mee, maar ze zijn voorzichtig met hem. Zijn waardes worden constant in de gaten gehouden, want de coronabesmetting die hij opliep net na zijn komst naar Brussel was erger dan gedacht.

In ieder geval de gevolgen ervan, want hij had weinig tot geen symptomen. Maar zijn longen waren wel aangetast door het virus. Daarom is de medische staf nu ook heel voorzichtig om groen licht te geven. Hij zit ongeveer aan 85 procent van zijn capaciteiten, maar ze willen dat op 100 procent krijgen om geen verdere schade te veroorzaken.

Nochtans wil Kompany hem er heel graag bij hebben, want op training laat hij alles zien wat hij van een middenvelder verwacht: druk zetten, groot loopvermogen en de nodige dosis infiltratievermogen en creativiteit. De kans bestaat dat hij deze week volledig fit wordt verklaard.

De 23-jarige Ghanees wordt dit seizoen gehuurd van RB Salzburg, maar de bedoeling is wel dat hij er de volgende vier seizoenen ook nog bijloopt. Er is al een contract voor na zijn uitleenbeurt besproken en Anderlecht zou tijdens de zomer de financiële ademruimte willen hebben om hem definitief over te nemen.