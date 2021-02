Mooi gebaar: Anderlecht bedankt Vereniging voor de goede ontvangst

Het duel tussen Cercle Brugge en Anderlecht leverde weinig spektakel op en eindigde dan ook op een bloedeloos gelijkspel. RSCA bedankte de thuisploeg voor de thuisploeg en liet een mooi geschenk achter. Volgende maand spelen beide ploegen opnieuw tegen elkaar.

Vooral Anderlecht bleef zondag gefrustreerd achter na het gelijkspel. Na deugddoende overwinningen op het veld van KRC Genk en Union leken ze vertrokken voor een uitstekende reeks, maar daar kwam dus meteen een einde aan. Volgende maand komen beide ploegen elkaar opnieuw tegen.

Anderlecht had na de wedstrijd nog een mooie attentie in huis en bedankte de medewerkers van Cercle voor hun gastvrijheid. Begin maart zal de Vereniging in de kwarfinales van de beker op hun beurt op bezoek komen in de Lotto Arena.