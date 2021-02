Beerschot duwt KRC Genk nog wat dieper in de put: 1-2

KRC Genk heeft niet kunnen profiteren van het puntenverlies van de concurrenten. Tegen Beerschot speelden de Limburgers zeker niet slecht, maar had het Dame Fortuna niet aan hun kant. Een wereldgoal van Jan Van den Bergh en een (lichte) strafschop zorgden voor 0-2. Hrosovsky redde de eer voor Genk.

Er werd deze week een hartig woordje gepraat in de Genkse catacomben na de nederlaag tegen KV Oostende. Lag het daaraan of waren het de eerste zonnestralen? In elk geval, KRC Genk startte erg gretig aan de partij tegen Beerschot. Veel beweging, veel grinta… Zaken die de voorbije weken al te vaak ontbreken. Munoz kopte al vroeg een hoekschop van Heynen over, maar op het kwartier waren de Limburgers twee keer erg dichtbij een openingstreffer. Eerst knikte de volledig vrijstaande Onuachu op de tegenaanval net naast. Niet veel later besloot Ito na een afgeslagen hoekschop op de buitenkant van de paal.

Na een sterk openingskwartier liet KRC Genk het tempo zakken. Beerschot herstelde gaandeweg het evenwicht en stak via een bedrijvige Suzuki de neus aan het venster. Holzhauser, die dan toch speelklaar raakte, probeerde tot twee keer toe een olympisch doelpunt te scoren, maar Vandevoordt gaf geen krimp. Vijf minuten voor het einde van het eerste bedrijf kreeg Holzhauser aan de rand van de zestien te veel tijd en ruimte. De zware knal van de Oostenrijker spatte uiteen op de dwarsligger.

Luca Oyen

KRC Genk duwde het gaspedaal meteen in na de koffie. Vanhamel had erg veel moeite met een zwabberbal van Bryan Heynen en hield daarna zijn team recht op pogingen van Lucumi en Bongonda. Tien minuten na rust haalde John van den Brom een teleurstellende Toma naar de kant. Luca Oyen kreeg zijn kans om zich te tonen als offensieve middenvelder, zijn geliefkoosde positie.

Beerschot had het moeilijk, maar kwam in minuut 65 vanuit het niets op voorsprong. En hoe! Een afgeslagen bal belandde voor de voeten van Jan Van den Bergh. Vanop een meter of dertig besloot de centrale verdediger in de verste winkelhaak. Een fenomenale trap voorbij een kansloze Maarten Vandevoordt.

Nee, het zat KRC Genk ook niet mee. Dat werd een kwartier voor tijd nogmaals duidelijk. Onuachu torende bij een hoekschop van Heynen boven iedereen uit, maar de Gouden Stier zag zijn kopbal sterven op de lat.

Alsof dat nog niet genoeg was, kreeg Beerschot tien minuten voor affluiten een strafschop na een schaarse tegenaaval. Bourdin haalde zwaar uit en raakte daarbij de arm van Munoz. De VAR riep Bert Put naar het scherm, waarna de bal alsnog op de stip ging. Een discutabele fase, waar Holzhauser zich geen moer van aantrok. De Oostenrijkse draaischijf van Beerschot stuurde Vandevoordt heel flegmatiek naar de verkeerde kant: 0-2, en een zoveelste klap voor KRC Genk.

Diep in blessuretijd redde Hrosovsky de eer met een een weergaloze volley, na knap voorbereidend werk van Arteaga. Meer dan een doekje voor het bloeden was dat echter niet.

Genk blijft na deze nieuwe nederlaag achter met 5 op 27. De Limburgers zijn ziek, doodziek. Al hadden ze zondag ook het geluk niet aan hun zijde. Beerschot speelde zoals vanouds vanuit een strakke organisatie en sloeg KRC Genk met een fenomenaal doelpunt murw. De Mannekes mengen zich dankzij deze driepunter in het POII-debat. Het beloven hoe dan ook razendspannende weken te worden: de kloof tussen nummer drie KRC Genk en nummer elf Charleroi bedraagt op dit moment slechts vier punten.