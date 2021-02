Einde verhaal voor Van den Brom bij KRC Genk? 'Binnenkort gaan ze hun vierde trainer van het seizoen binnenhalen'

KRC Genk ging zondag opnieuw pijnlijk onderuit. Deze keer kwam Beerschot winnen in de Luminus Arena. De druk op trainer John van den Brom neemt alsmaar toe.

De Limburgers stonden bovenaan de ranglijst toen de Nederlandse coach het roer overnam, maar sindsdien gaat het een pak minder vlot. In hun laatste negen wedstrijden kon KRC Genk er maar ééntje winnen, het telt ondertussen al zeventien punten minder dan leider Club Brugge, al lijkt een ontslag ook niet meteen te helpen.

"De komst van Van den Brom kan niet echt geslaagd genoemd worden. Misschien is het enigste voordeel dat hij momenteel heeft het feit dat het niet simpel zal worden om een nieuwe coach te vinden. Ze moeten iemand vinden die de Belgische competitie kent en onmiddelijk inzetbaar is. Er is geen inlooptijd meer, ze moeten snel verandering brengen of ze halen Play-off 1 niet", vertelt Patrick Goots aan Gazet van Antwerpen.

Daarnaast heeft de 54-jarige trainer ook de pech dat de Limburgse club gekend staat als een trainerskerkhof: "Het is daar geen traditie om trainers lang te houden. De voorbije 32 jaar hebben ze er al 31 versleten. Het zou me niet verbazen dat ze binnenkort hun vierde coach van het seizoen gaan binnenhalen."