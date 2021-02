Tom Pietermaat: "Op zes wedstrijden van het einde zeker van het behoud: we mogen fier zijn"

Tom Pietermaat keerde na zijn schorsing meteen terug in het elftal bij Beerschot. Tegen KRC Genk keek de middenvelder als vanouds op geen meter.

Beerschot stuurde Van den Bergh en Pietermaat naar de persconferentie. Niet zelden is dat een verplicht nummertje, maar niets was minder waar zondag. De twee vrienden hadden bij momenten wat weg van een komisch duo, zo gemoedelijk ging het eraan toe. De zege bij KRC Genk deed Beerschot duidelijk deugd.

"We verloren vorige week drie derby's, maar toch hebben we deze week veel vertrouwen getankt. We hebben een goede trainingsweek achter de rug. In de kleedkamer hebben we besproken dat we niet zoals vorige keer willen blijven hangen in die neerwaartse spiraal. Na een moeilijke start zagen we vandaag het Beerschot van een x-aantal weken geleden terug. We speelden goed vooruit, met Brogno die goed tussen de lijnen speelde. Daardoor kwamen we gemakkelijker aan voetballen toe", gaf Tom Pietermaat aan.

Door de zege van Beerschot en het falen van de concurrentie staat Beerschot zowaar op drie punten van plaats drie. Dromen doen ze echter nog niet op het Kiel. "Onze manier van spelen zal volgende week tegen Moeskroen niet anders zijn. We zijn op zes wedstrijden van het seizoen al zeker van het behoud. Daar mogen we in ons eerste seizoen op het hoogste niveau best fier op zijn, al beseffen we dat we in enkele belangrijke wedstrijden niet op de afspraak waren. Ook in die resterende matchen gaan we proberen zoveel mogelijk punten te rapen."

Helemaal aan het einde van de persconferentie wilde Tom Pietermaat nog iets kwijt over zijn maatje Jan Van den Bergh. "Ik ben trots op Jan. Hij heeft me tijdens mijn revalidatie altijd enorm gesteund, en ik weet wat voor een moeilijke periode hij vorig jaar heeft doorgemaakt. Als je dan ziet op welk niveau hij de laatste weken speelt, geweldig is dat."