Staat Van den Brom komend weekend nog aan de zijlijn bij Genk? "Ik zou de match tegen Charleroi afwachten"

De stoel van John van den Brom is aan het wankelen bij Genk. Overleeft hij de nederlaag tegen Beerschot? Wilfried Van Moer vindt dat hij niet mag afgerekend worden op die match.

Er speelde natuurlijk veel pech mee. Die goal zal Jan Van den Bergh niet elke week maken en dan had je nog de penalty na handsspel van Munoz. "Acht op dertig betekent groot alarm voor Van den Brom. Maar gaat een trainerswissel het oplossen? Ik denk het niet. Het vertrouwen is weg bij de spelersgroep, dat kan alleen terugkeren door punten te pakken, een goeie overwinning", aldus Van Moer in HBvL.

"Met een trip naar Charleroi voor de boeg is dat niet simpel. Het bestuur zal de knoop moeten doorhakken wat betreft Van den Brom, maar ik zou die match in Charleroi nog afwachten. De details moeten weer meezitten. Ik begrijp ieders twijfel na deze magere resultaten. Al een geluk voor Genk dat andere concurrenten ook niet wonnen.”