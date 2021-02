Will Still wint alweer buitenshuis met Beerschot: "In tegenstelling tot vorige weken belonen we onszelf"

Beerschot heeft komaf gemaakt met de zwarte week waarin drie derby's verloren gingen. Op bezoek bij KRC Genk ging Beerschot met een 1-2 zege aan de haal. Het is alweer de derde uitzege op vier onder Will Still.

"Ik gaf voor de match aan dat wij niet op 70-80% mogen spelen als we een resultaat willen behalen. En dat is vandaag ook niet gebeurd. Nadat we een moeilijk eerste kwartier doorgeraakten, brachten we goed voetbal en zetten we goed druk. Het grootste verschil is dat we onszelf vandaag belonen, in tegenstelling tot de vorige weken. Die tegengoal in het slot is ambetant, maar al bij al was dit gewoon een heel goede collectieve prestatie van Beerschot", aldus Will Still.

Opvallend: op het Kiel wil het vooralsnog niet lukken voor Still, maar op verplaatsing won Beerschot voor de derde keer op vier wedstrijden. "Ik heb daar echt geen verklaring voor", vertelt de jonge coach. "Ik besef dat het thuis gewoon beter moet. Daar krijgen we volgende week tegen Moeskroen alweer de kans voor. Misschien is het ook gewoon toeval, maar we doen er alles aan om dat te veranderen."

Door de zege pronkt Beerschot zowaar op nummer zes in de rangschikking, op amper drie punten van nummer drie KRC Genk. Maar op boude uitspraken kon je Will Still niet betrappen. "Ik zeg het al weken: we gaan zolang mogelijk blijven vechten voor het hoogst haalbare. Of dat nu POI of POII is, daar focussen we totaal niet op. We zien wel waar het schip strandt."