🎥 Jan Van den Bergh doet van zich spreken met wereldgoal én viering: "Na zo'n goal mocht het wel"

Net als in de eerste had Beerschot het ook in de openingsfase van de tweede helft erg moeilijk bij KRC Genk. Iets voorbij het uur deed Jan Van den Bergh het dubbeltje echter naar de paarse kant vallen, en hoe!

We zijn pas februari, maar we durven beweren dat dit doelpunt nu al een grote kanshebber zal zijn voor Doelpunt van het Jaar. Na afloop beschreef Jan Van den Bergh dé fase. "Ik kreeg de bal van Ryan (Sanusi, nvdr.). Mijn eerste gedachte was in een tijd trappen. Uiteindelijk besloot ik om toch maar eerst de bal te controleren en dat te knallen. Ik voelde dat hij goed vertrok, maar dat hij zo zou binnengaan...", glunderde de centrale verdediger van Beerschot.

Het doelpunt was fantastisch, maar ook de viering was... speciaal. Als een worm kronkelde Van den Bergh over de Genkse grasmat, tot grote hilariteit van zijn medespelers. "Wat het betekende? Niets eigenlijk. Het was een inside joke. Ik doe het af en toe in de fitness en Tom (Pietermaat, nvdr.) daagde me uit om het ook na een doelpunt eens te doen. Ik dacht dat het na zo'n goal wel kon."

Dan rest de vraag: was het een zondagsschot of heeft Van den Bergh een patent op dit soort knallen? "Ik moet eerlijk zijn, dus ik ga niet zeggen dat hij het elke week tien keer doet op training", grijnsde T1 Will Still na afloop. Tom Pietermaat deed er nog een schepje bovenop. "Ja, we oefenen er vaak op in de tuin. Je ziet dat hard werken altijd loont", knipoogde de kilometervreter van Beerschot. "Nee, zoiets overkomt hem niet vaak, al zie je uiteraard wel aan zijn manier van inspelen dat hij over een goede techniek beschikt."