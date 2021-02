John van den Brom: "We zitten er allemaal even door, maar we moeten vooruit"

KRC Genk legde bij momenten best aardig voetbal op de mat tegen Beerschot, maar bleef voor de zoveelste keer met lege handen achter. Genekt door een wereldgoal, een dubieuze strafschop en het doelhout. Wat een mooie zondag moest worden, mondde uit in een kater voor John van den Brom en co.

"Het is nogmaals duidelijk geworden dat we in de hoek zitten waar de klappen vallen", zuchtte John van den Brom. "Ik heb deze week heel veel gesproken met de jongens en ondanks de nederlaag heb ik prima dingen teruggezien. Ik heb een elftal gezien dat is blijven vechten. We hadden pech in de afwerking en kregen een wereldgoal tegen vanuit het niets. En alweer krijgen we strafschop tegen na ongelukkig hands. Dat helpt natuurlijk ook niet."

"De jongens zitten er even door, net als ik. Maar we moeten door, want vrijdag wacht Charleroi alweer. Het blijft ongelooflijk, maar ook in de stand verandert weer niets. We zeggen het al weken, maar ook nu nog hebben we alles in eigen handen."

John van den Brom wilde zich echter niet achter excuses hullen. "De kwaliteit moet omhoog. Ik zag te veel twijfel en onzekerheid in ons elftal. We moeten de juiste keuzes maken. Ik ga geen excuses zoeken, want we dwingen gewoon te weinig kansen af."