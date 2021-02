Het loopt voor geen meter bij KRC Genk: "Vorige wedstrijd was het slecht, nu hadden we pech"

Tegen KV Oostende was KRC Genk niet op de afspraak. In eigen huis speelde Genk tegen Beerschot bij vlagen aardig voetbal. Een gebrek aan efficiëntie en een dosis pech zorgden ervoor dat de Limburgers andermaal met lege handen achterbleven.

"Ik vond ons vandaag de betere ploeg, maar het verschil is dat de bal voor hen wel binnenvloog", zuchtte aanvoerder Bryan Heynen na de match. Ik vind niet dat we een slechte wedstrijd gespeeld hebben, maar we hebben gewoon pech gehad. Toen we zeven wedstrijden op rij wonnen ging alles binnen en nu is het net omgekeerd."

"Vorige match was gewoon slecht, maar vandaag zijn er wel zaken waarop we kunnen voortgaan. Dan moet het ook gewoon goedkomen. Voor hetzelfde geld winnen we vandaag met 3-0... Ach, het is goed dat we nog altijd alles in eigen handen hebben. Dit weekend werd nogmaals duidelijk dat iedereen punten laat liggen", aldus Heynen.

"Kopje omhoog en gaan"

Na enkele korte invalbeurten kreeg ook Luca Oyen tegen Beerschot nog eens de kans om zich wat langer te tonen. "Het was fijn om nog eens 35 minuten te spelen, maar ik zou het veel leuker gevonden hebben als we met een zege van het veld waren gestapt", geeft de youngster aan.

"Persoonlijk heb ik er alles aan proberen te doen om belangrijk te zijn met een goal of een assist, maar helaas is me dat niet gelukt. Of het moeilijk invallen was? Die tegengoal was even lastig. Daarna is het gewoon weer kopje omhoog en er volledig voor gaan", besluit Oyen.