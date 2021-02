Genk-trainer van den Brom in slechte papieren: bestuur komt samen

De 1-2 nederlaag tegen Beerschot van gisteren is duidelijk nog niet verteerd bij KRC Genk. Het bestuur komt vanmiddag samen om te overleggen over de toekomst van trainer John van den Brom.

Zelf leek van den Brom er nochtans gerust in te zijn dat een nieuwe nederlaag tegen Beerschot niet beslissend zou zijn voor zijn toekomst maar de situatie ziet er op dit moment toch iets anders uit.

Veronica Inside meldt dat het clubbestuur van Genk de komende uren samenkomt om te overleggen over de toekomst van hun coach.

Van den Brom vervoegde Genk toen ze nog bovenaan stonden in de Jupiler Pro League maar dat zijn ondertussen al lang vervlogen tijden. Genk is teruggezakt naar de derde plaats in stand en heeft 17 punten minder dan leider Club Brugge. Van hun negen laatste wedstrijden onder van den Brom konnen de Genkenaars er slechts eentje winnen.