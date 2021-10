Vormer bewijst zijn waarde nog eens voor Club met twee doelpunten tegen Kortrijk, 'Joske' Izquierdo maakt eerste minuten

Club Brugge heeft de openingswedstrijd van de 11e speeldag zonder al te veel moeite gewonnen van KV Kortrijk. Veel lachende gezichten bij de thuisploeg want Ruud Vormer kon twee keer scoren, Lang gaf een fraaie assist en Izquierdo maakte zijn comeback. KV Kortrijk miste vooral scherpte voor doel.

In Zuid-Amerika gingen de WK-kwalificatiewedstrijden wat langer door dan in Europa waardoor Clement niet op Eder Balanta kon rekenen. Een uitstekende kans dus voor Ruud Vormer om zich opnieuw te laten gelden in de basiself van Club Brugge.

Ondanks een sterk begin van KV Kortrijk lukte het de bezoekers niet om Mignolet echt te bedreigen. De laatste pass kwam er vaak niet uit.

Club Brugge nam na een kwartier over maar scoren lukte hen ook niet. Vormer en Lang kregen de bal niet voorbij de Kortrijkse verdediging en een goed keepende Ilic.

Nadat eerst Radovanovic al geel had gekregen, kreeg ook Sainsbury na een halfuur al een geel karton achter zijn naam en stonden de twee centrale verdedigers bij Kortrijk al op scherp. Tot overmaat van ramp voor Kortrijk trapt Vormer (zeer fraai) een de vrije trap volgend op de gele kaart van Sainsbury rechtstreeks in doel.

De ontlading bij de kapitein was groot nadat hij voor het eerst in een maand opnieuw in de basis mocht starten voor Club Brugge. Vormer liep meteen naar de bank en vloog in de armen van zijn landgenoot Bas Dost. Ook Clement nodigde zichzelf uit bij de omarming voor de Brugse bank.

Alsof het Nederlandse feestje nog niet compleet was, zorgde Vormer op assist van Noa Lang voor de 2-0. De kersverse Nederlandse international zette Vormer met een subtiel passje voor doel en de kapitein gleed de bal voorbij Ilic in doel.

Belhocine probeerde wel in te grijpen met de inbreng van Badamosi en Torp Overgaard maar het lukte KVK gedurende de hele wedstrijd niet om een schot tussen de palen te trappen. Zelfs 1 tegen 1 met Mignolet lukte het Mbayo nog om naast het kader te trappen.

Even was er nog een heet standje toen Vanaken het moeilijk maakte voor Mechele en die op zijn beurt de hete aardappel richting Mignolet doorschoof, maar Mignolet kon erger voorkomen.

Na 70 minuten besloot Clement om wat wissels door te voeren in het oog op de wedstrijd tegen Manchester City. Vanaken en De Ketelaere mochten gaan rusten en onder luid gejuich van het ganse Jan Breydelstadion mocht ook Izquierdo 10 minuten later nog invallen.

Een ziekenhuisbal van Mechele en een slenterende Nsoki zorgen er nog bijna voor dat Kortrijk kan scoren maar de verdediger kan nog net voorkomen dat Badamosi de bal tussen de palen kan trappen.

Club Brugge springt met de zege opnieuw naar de leiding in 1A en tankt vertrouwen voor de confrontatie met Manchester City, al zal het achteraan wel wat secuurder moeten. Kortrijk blijft voorlopig nog achtste.