Vormer man van de match en maakt het Clement wel heel lastig om te selecteren voor Manchester City

Weinig discussie bij de stemming voor man van de match bij Club Brugge-KV Kortrijk. Met twee doelpunten bij een 2-0 overwinning is het nogal wiedes om iemand anders te verkiezen dan Ruud Vormer.

Het is lastig om te spreken van het gelijk van Vormer of het gelijk van Clement. Aangezien Balanta wegens internationale verplichtingen nog niet tot de selectie van Club behoorde, moest Clement een oplossing voorzien op het middenveld en kwam Vormer handig van pas. De Nederlander heeft in de kleedkamer nooit zijn kapiteinsband moeten afgeven, al zal het zeker wel geknaagd hebben dat hij uit de typeploeg van Clement gevallen was.

Sinds 10 september was Vormer geen titularis meer voor Club Brugge, een eenvoudige 3-0 overwinning tegen KV Oostende. In de week die volgde werd hij op de bank gehouden tegen PSG en blesseerde hij zich op training aan de achillespees. Een té toevallige blessure volgens sommigen, maar bij Club Brugge communiceerde niemand dat er problemen zouden zijn tussen Vormer en Clement.

Dat uitgerekend Vormer met twee doelpunten beslissend is in zijn eerste wedstrijd in meer dan een maand, is misschien wel het mooiste wat voetbal kan opbrengen. Een fantastische vrije trap en een infiltratie waarbij Noa Lang een assist gaf om u tegen te zeggen waren genoeg om de wedstrijd te beslissen.

Vormer-Dost

Het publiek was hun kapitein allermins vergeten. Bij elke corner scandeerden ze 'Ruud', waarop Vormer gretig inging met een applausgebaar. Het meest frappante was misschien nog wel de sprint die Vormer trok na zijn eerste doelpunt, richting de bank. Voor Clement? Eventjes zeggen waar het op staan? Nee, richting zijn maatje Bas Dost die vastgekluisterd zit op de bank bij Club en het moet rooien met invalbeurten.

Nu volgt de clash met Manchester City en wat zal Clement beslissen? Opnieuw Vormer erop gooien? Rits eraf halen voor Balanta? Zoals aan het einde van vorig seizoen Vanaken even laten bankzitten? De prestatie van de kapitein heeft ervoor gezorgd dat Clement misschien het liefst van al met 12 wil spelen dinsdag en 4 centrale middenvelders wil opstellen.