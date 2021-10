Vormer reageert na deugddoende goals: "Mentaal moeilijk geweest"

Ruud Vormer scoorde tegen KV Kortrijk twee keer en daarmee heeft de kapitein het zijn coach heel wat moeilijker gemaakt om hem dinsdag terug uit de ploeg te zetten. Deugddoende goals voor de Nederlander dus...

Vormer is niet meer zeker van zijn basisplaats bij Club Brugge. De concurrentie bij de landskampioen is dan ook moordend. "Het waren wat moeilijkere weken, maar dit doet me echt goed. Het is echt genieten om er meteen twee te maken. Hier heb ik lang op gewacht", zei hij na de wedstrijd.

In de Champions League verdween hij naar de bank. "Sinds de wedstrijd tegen PSG is het een beetje lastig geweest. Mentaal was het heel moeilijk, maar ik heb me er overgezet. Ik ben positief teruggekomen en ga weer knallen voor de club."