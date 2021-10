Izquierdo is opnieuw 'a Bruges boy' en dat hebben we geweten: "Dit is mijn thuis"

José Izquierdo trok in augustus 2017 voor net geen 15 miljoen euro naar Brighton & Hove Albion. 4 jaar en 2 maand later stond de Colombiaan opnieuw tussen de lijnen voor Club Brugge.

Minuut 23:00 in Jan Breydel: de handen gaan op elkaar voor het even iconische als tragische herdenkingsmoment aan de veel te vroeg gestorven François Sterchele. Aan het einde van die minuut ligt het spel even stil voor een blessurebehandeling bij KV Kortrijk-doelman Ilic en Club Brugge-aanvaller Sowah.

24:00: de rust keert weder.

24:04: de handen gaan opnieuw op elkaar, de spelers op het veld snappen niet goed wat er gebeurt en ook niet elke supporter heeft het meteen door maar een speler is net van de bank gekomen bij Club Brugge en richting opwarmzone getrokken. Vanuit de tribune rolt het gezang: "Izquierdo! Izquierdo!"

De nog altijd zeer geliefde Colombiaan José Izquierdo werd afgelopen zomer weggeplukt bij Brighton waar hij op een dood spoor zat. Maar door blessureleed werd de voormalige winnaar van de Gouden Schoen pas in 2022 op het veld verwacht. De supporters zien 'Joske' opwarmen en denken terug aan 2015 en 2016 toen Izquierdo de beste speler was op de Belgische velden.

Het duurde tot minuut 79 voordat Izquierdo ook daadwerkelijk speelminuten mocht maken. Een dikke tien minuten, maar die tien minuten betekenen heel veel voor hem. Dat kan hij ook achteraf moeilijk ontkennen:

"Dit voelt als thuiskomen", vertelt de Colombiaan meteen tegen de aanwezige pers. "De supporters zongen meteen mijn naam toen ze me zagen, dat was echt crazy. Ik heb nu nog meer motivatie om snel helemaal fit te zijn."

🇨🇴 | Joske is terug. 🫂🤩 #CLUKVK pic.twitter.com/NqUtv0QDjm — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) October 15, 2021

"Ik heb enkele moeilijke jaren achter de rug, mijn laatste echte wedstrijd is bijna 2,5 jaar geleden en hier voel ik me opnieuw thuis. Alles is hier zo goed geregeld bij de club en ik word zo goed ondersteund waardoor mijn revalidatie sneller verloopt dan verwacht. Stap per stap zal ik terugkomen en we zullen zien waar ik kom", besluit hij nuchter.