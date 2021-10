Kortrijk-kapitein D'Haene teleurgesteld: "Hadden hen kunnen doen twijfelen"

Volgens Karel D'Haene had KV Kortrijk een penalty verdiend tegen Club Brugge vrijdag, en dan was er veel mogelijk...

Karim Belhocine was op de persconferentie tevreden met de prestatie van zijn team maar kapitein Karel D'Haene was heel wat strenger voor de ploeg. Hij verlaat Jan Breydel met het gevoel dat er meer had in gezeten voor KVK.

"We hadden beter kunnen doen en echt wel een doelpun verdiend vanavond. Er was de penaltyfase die ze hebben herbekeken met de VAR maar volgens mij even goed wel op de stip kon gelegd worden. Als we daar scoren, hebben we nog 30 minuten te spelen en dan kan er veel gebeuren. We vertrouwen in de VAR... En we weten ook dat het niet makkelijk is om te komen spelen bij de beste ploeg van het land", reageert D'Haene.

Na een bewogen interlandweek met een verandering van trainer wil D'Haene niet te veel meer achterom kijken. "We moeten niet naar het verleden kijken maar ons focueesen op de toekomst. Punten pakken met Karim (Belhocine), hard werken en geen doelpunten slikken op domme manieren", klinkt het.

De toekomst, die begint voor Kortrijk thuis tegen KV Oostende volgende week.