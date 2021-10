Clement tevreden met wat hij zag en wil geen polemiek starten rond Vormer: "Ga je dat ook aan Guardiola vragen?"

Clement moest tegen Kortrijk noodgedwongen roteren met de opstelling waardoor andere jongens de kans kregen om zich te bewijzen. En dat deden ze goed, dat zag de trainer ook.

"Dit was gewoonweg een oververdiende overwinning", steekt Clement van wal op de persconferentie. Jammer van hun kansen in de laatste minuten maar we hadden ook even goed 3 of 4 doelpunten kunnen maken."

"Wat voor mij het belangrijkste was, is dat er heel wat jongens die aasden op speelminuten ze gekregen hebben én het goed gedaan hebben. Ook de invallers gaven meteen hun energie aan de wedstrijd", vindt de coach van Club Brugge.

Dat Balanta nog op internationale verplichtingen was, gaf Clement de kans om Ruud Vormer op te stellen. De kapitein stelde niet teleur en was goed voor twee doelpunten. Bovendien vierde Club ook nog eens de (veel vroeger dan verwacht) comeback van José Izquierdo.

Vormer en Izquierdo

"Of Vormer nu ook zal spelen tegen City? Probeer hier geen polemiek te starten waar er geen is", was Clement streng. "Ga je aan Guardiola ook vragen of hij Foden, Kevin (De Bruyne), Sterling, Jesus... op de bank gaat zetten? Er is helemaal geen probleem met Ruud en de selectiecriteria voor de wedstrijd tegen Manchester City dinsdag zijn totaal anders dan die voor vanavond."

Hetzelfde geldt voor Izquierdo, die niet zeker mag zijn van speelminuten tegen City. "Het is fantastisch dat hij nu al gespeeld heeft en ik ben tevreden met wat hij bracht. Hij is vroeg terug, misschien te vroeg om tegen de verwachtingen van sommige mensen op te kunnen. Maar als hij de komende 6 weken een progressie kan maken zoals de voorbije 6 weken, zal iedereen heel tevreden zijn", besluit Clement.