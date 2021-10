Belhocine zag zijn ploeg kansen creëren maar niet scoren tegen Club: "Die penaltyfase kon wedstrijd doen kantelen"

Na een bewogen interlandperiode zat niet Luka Elsner maar wel Karim Belhocine op de bank voor Kortrijk als T1. De trainer van KVK zag zijn ploeg een goede prestatie neerzetten op het veld van Club Brugge.

"We zijn heel goed aan de wedstrijd begonnen, wat niet makkelijk is op het veld van Club Brugge. Maar twee magnifieke doelpunten van hen doen ons de das om", beseft Belhocine.

"In de tweede helft hebben we geprobeerd om nog voor de aansluitingstreffer te gaan maar ondanks de kansen, waaronder eentje voor Gueye net na de rust, lukte het ons niet om te scoren. Toch vind ik dat de spelers het niet slecht gedaan hebben. Ze zijn blijven proberen om te scoren en creëerden kansen op het veld van de beste ploeg van België", is Belhocine lovend.

Met nog een kwartier te spelen wou gans Kortrijk een penalty na een mogelijke fout van Nsoki op Badamosi, maar Put en de VAR gaven geen krimp. "Het had de wedstrijd kunnen doen kantelen als daar een penalty wordt gefloten."

"Maar of het penalty was? Daarvoor heb ik de beelden nog niet bekeken, misschien wel maar misschien ook niet. Uiteindelijk zitten we hier nu op de persconferentie en is de wedstrijd op 2-0 geëindigd", besluit Belhocine nuchter.