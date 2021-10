Onbegrip bij KV Kortrijk: "Kan niet begrijpen dat dit geen strafschop was en die van Zulte wel"

KV Kortrijk speelde een goeie match tegen Club Brugge, maar liet de kansen liggen. Al lagen ze bij Kortrijk vooral wakker van de niet-gefloten strafschop.

Na een dik uur liep Nsoki van achteren Badamosi aan. De strafschop leek duidelijk, maar ref Bert Put en VAR Wesli De Cremer lieten doorspelen. Iedereen was het er nochtans over eens: zuiver strafschop. “Ik kan niet begrijpen dat er op Zulte Waregem een penalty gefloten wordt voor een sliding naast een speler (Dompe, nvdr.) en dat dit dan geen strafschop is. Onbegrijpelijk. Ik snap het echt niet", aldus Gilles Dewaele.

De rechtsachter leverde trouwens zelf een goeie voorzet af waarop Pape Gueye onbegrijpelijk miste. "Helaas liet hij de kans liggen. We hebben nog een paar mogelijkheden gekregen, maar het mocht niet zijn.