Racing Genk had het lastig zonder coach Vrancken langs de lijn: "Het was op karakter vandaag"

De competitieleider wint van de voorlaatste in de stand. Geen verrassing als het zo gebracht wordt. Maar Racing Genk had het enorm lastig met Zulte Waregem.

Racing Genk-coach Wouter Vrancken stond niet langs de lijn tegen Zulte Waregem. De trainer zat een schorsing uit en werd vervangen door zijn assistent Kevin Van Dessel. Volgens Van Dessel zat Vrancken niet in het stadion maar volgde hij de match van thuis.

"We speelden niet ons beste voetbal en Zulte Waregem was heel gemotiveerd om het ons lastig te maken. De druk en de principes die we normaal hanteren, kwamen er vandaag niet uit. Ze maakten er goed gebruik van waardoor we soms wat verloren liepen op het middenveld", klinkt het.

Bij Genk moesten de geschorsten Munoz en Paintsil vervangen worden maar de Limburgers roteerden ook door El Khannouss en Onuachu op de bank te zetten. Te veel spelers gewisseld? "Het is alleszins aan ons om eraan te werken dat alle jongens op hetzelfde niveau denken en dezelfde principes uitvoeren", vindt Van Dessel.

Sor

Matchwinnaar was nieuwkomer Yira Sor die Paintsil verving op de rechterflank. Hij besliste de wedstrijd met een klasseflits. "Het is enkel hoopvol voor de toekomst", vertelt Van Dessel. "Hij is nog niet helemaal fit maar we zullen in de toekomst nog van hem kunnen genieten als hij zo doorgaat. Hij heeft nog wat tijd nodig om helemaal geïntegreerd te raken maar het loopt voorlopig goed."