WK-LIVE 29/6: Supercomputer niet optimistisch over WK-kansen Rode Duivels
Het WK is volop bezig. En dus is het ook tijd om een en ander te bundelen in ons WK-nieuws van de dag. Elke dag zitten we er namelijk erg kort op, zodat u op de hoogte blijft van al het reilen en zeilen in de selecties over de hele wereld.
Thierry Henry ziet plots grote WK-kansen voor de Rode Duivels
Thierry Henry, voormalig assistent van de Rode Duivels, heeft zich uitgesproken over België na de kwalificatie van de mannen van Rudi Garcia voor de zestiende finales van het WK 2026. Hij genoot van de Belgische prestatie tegen Nieuw-Zeeland (1-5). (Lees meer)
Eindelijk: Rode Duivel rekent af met hardnekkig imago
Leandro Trossard verblufte vrijdag iedereen tegen Nieuw-Zeeland. Tegen Iran was hij al erg goed, maar dit keer gaf hij een echte masterclass. (Lees meer)
Supercomputer is duidelijk: zoveel kans maken Rode Duivels op zege tegen Senegal en eindwinst op WK
De Opta-supercomputer heeft de rest van het WK 25.000 keer gesimuleerd en dat levert geen geweldig nieuws op voor België. De Rode Duivels krijgen nog net de voorkeur tegen Senegal, maar hun kansen op een echte stunt richting finale blijven bijzonder beperkt. (Lees meer)
Waar iedereen zich zorgen over maakte voor het WK bij Rode Duivels is waar we ons nu het minst om bekommeren
Hebt u het ook al gemerkt sinds de start van het WK van de Belgen? De gespreksonderwerpen gaan over het middenveld en de aanval, maar niemand die nog spreekt over zorgen in de verdediging. En dat terwijl er op het WK in Qatar en het EK in Duitsland bijna constant over gemekkerd werd. (Lees meer)
Peter Vandenbempt snoeihard na WK-duel van Broos: "Het was gewoon heel slecht"
Het WK-avontuur van Hugo Broos en Zuid-Afrika zit erop na een 1-0-nederlaag tegen Canada. Peter Vandenbempt zag een zwakke wedstrijd en spaarde zijn kritiek niet, al blijft de Belgische bondscoach met Bafana Bafana wel een knap parcours achterlaten. (Lees meer)
Dit is waarom Garcia geblesseerde Zeno Debast toch meenam naar het WK
Hoewel Zeno Debast door een blessure nog geen minuut in actie kwam op het WK, was er voor bondscoach Rudi Garcia nooit twijfel om hem toch mee te nemen naar de Verenigde Staten. De verdediger van Sporting CP vervult immers een veel grotere rol dan alleen die van speler. (Lees meer)
Voormalige Anderlecht-Duivels Vanden Borre en Proto schieten met scherp na groepsfase van België op dit WK
Als bondscoach Rudi Garcia denkt dat alle analisten op de banken staan te applaudisseren door de kwalificatie voor de zestiende finales, heeft hij het mis. Anthony Vanden Borre en Silvio Proto hadden graag enkele zaken anders gezien. (Lees meer)
Dit is waarom Rudi Garcia zo op de toppen van zijn tenen loopt (en interviews naar zijn hand zet)
De uithaal van bondscoach Rudi Garcia naar bepaalde media direct na de match tegen Nieuw-Zeeland verraste veel mensen, niet in het minst de aanwezige pers. Maar de Fransman komt wel vaker met voorbedachte rade uitleg geven. En wat in zijn hoofd zit, moet er ook uit. (Lees meer)
Belgische supporters bij de slechtste van het WK volgens deze topkrant
Niet alle supporters beleven het WK op dezelfde manier. Terwijl sommige landen volop genieten van het toernooi in de Verenigde Staten, Canada en Mexico, tellen anderen de dagen af tot ze weer naar huis kunnen. (Lees meer)
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