Dit is waarom Rudi Garcia zo op de toppen van zijn tenen loopt (en interviews naar zijn hand zet)

De uithaal van bondscoach Rudi Garcia naar bepaalde media direct na de match tegen Nieuw-Zeeland verraste veel mensen, niet in het minst de aanwezige pers. Maar de Fransman komt wel vaker met voorbedachte rade uitleg geven. En wat in zijn hoofd zit, moet er ook uit.

Vrijdagavond in Vancouver: Peter Vandenbempt wou een vraag stellen op de persconferentie, maar werd onderbroken door Garcia, die geen enkele vraag kreeg waarop hij zijn boodschap kon overbrengen. En dus nam hij het initiatief in eigen handen.

Garcia wou de 'has beens' waarover hij berichten uit Frankrijk had gekregen aanpakken. Dus begon hij zijn tirade waarbij Vandenbempt een vraag wou stellen, maar er niet tussen geraakte. Garcia wou zijn anciens verdedigen, maar iedereen vond de timing wel heel vreemd.

Blijft Garcia wel bondscoach na het WK?

Niet in het minst de sportieve leiding van de KBVB. Maar goed, Garcia doet wel meer zijn eigen ding, wat soms ook tot frustratie leidt. Maar de geruchtenmolen is al een hele tijd op gang dat de 63-jarige Fransman na het WK gaat vertrekken.

Als dat het geval is, heeft hij niets te verliezen door zijn eigen weg te blijven gaan. Door op de barricades te gaan staan voor zijn sterren houdt hij hen aan zijn kant. Lukaku en De Bruyne kunnen zoiets wel appreciëren.

Garcia wil zijn eigen boodschap overbrengen, verschillende keren al

Garcia heeft het dit WK al verschillende keren gedaan. Toen er vragen kwamen over de 'hydration break' wou hij absoluut het woord nemen in plaats van de speler naast zich. Hij sprak dan telkens van een 'tactical break' omdat hij dan kan bijsturen. Hij wil in de picture zetten dat hij wel degelijk de touwtjes in handen heeft.



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Maar Garcia loopt ook op de toppen van zijn tenen omdat die eerste twee matchen heel veel kritiek opleverden. Dat gebeurde ook al in de kwalificaties toen het spel wat minder was. Hij wil eigenlijk zien dat de pers zijn visie volgt en in alle gevallen positief blijft. Dat is echter onze rol niet.

Positiviteit moet steeds gebaseerd zijn op prestaties. En als die niet op niveau zijn, mag daar ook op gewezen worden. De Bruyne haalt daar bijvoorbeeld energie uit. Garcia vooral frustratie. Maar laten we voor de rest van het toernooi toch maar eensgezind blijven...