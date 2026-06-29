Thierry Henry ziet plots grote WK-kansen voor de Rode Duivels

Thierry Henry, voormalig assistent van de Rode Duivels, heeft zich uitgesproken over België na de kwalificatie van de mannen van Rudi Garcia voor de zestiende finales van het WK 2026. Hij genoot van de Belgische prestatie tegen Nieuw-Zeeland (1-5).

De Franse analist is blij dat hij een beter België heeft gezien dan in de eerste twee wedstrijden: "Ik hou echt van dit België wanneer het zo bevrijd kan spelen. We hebben het echte gezicht van de ploeg gezien."

"Trossard was uitstekend, Doku zorgde voor extra dreiging en Lukaku was eindelijk de aanvallende leider waar we op zaten te wachten", benadrukte hij volgens TF1.

Thierry Henry denkt dat België ver kan raken op het WK

Thierry Henry denkt dat België op deze manier een sterk toernooi kan neerzetten: "Ze hebben karakter getoond na twee moeilijkere matchen. De Bruyne blijft de baas, maar de hele ploeg heeft geantwoord. Als ze deze intensiteit vasthouden, kunnen ze ver geraken op dit WK."

De Fransman zal België altijd in zijn hart dragen. Op het vorige WK, in 2022, maakte hij deel uit van de Belgische groep, net als in 2018. Hij bouwde sterke banden op met bepaalde spelers. Zo is hij bijzonder close met ene Romelu Lukaku.

De match tussen België en Senegal komt eraan

België neemt het in de zestiende finales op tegen Senegal. Een duel dat allesbehalve eenvoudig belooft te worden voor de Rode Duivels. De Senegalezen komen met vertrouwen na een 5-0-zege tegen Irak, nadat ze hun eerste twee groepswedstrijden verloren. De Afrikaanse ploeg ging onderuit tegen Frankrijk (3-1) en tegen Noorwegen (3-2).





De winnaar van deze confrontatie neemt het op tegen de winnaar van het duel tussen de Verenigde Staten en Bosnië-Herzegovina. Die wedstrijd wordt deze donderdag om 2u00 's nachts gespeeld. De match tussen België en Senegal vindt net daarvoor plaats. Beide ploegen spelen woensdag om 22u00 tegen elkaar.