Thierry Henry ziet plots grote WK-kansen voor de Rode Duivels

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
| 1 reacties
Thierry Henry ziet plots grote WK-kansen voor de Rode Duivels
Word fan van België! 2649

Thierry Henry, voormalig assistent van de Rode Duivels, heeft zich uitgesproken over België na de kwalificatie van de mannen van Rudi Garcia voor de zestiende finales van het WK 2026. Hij genoot van de Belgische prestatie tegen Nieuw-Zeeland (1-5).

De Franse analist is blij dat hij een beter België heeft gezien dan in de eerste twee wedstrijden: "Ik hou echt van dit België wanneer het zo bevrijd kan spelen. We hebben het echte gezicht van de ploeg gezien."

"Trossard was uitstekend, Doku zorgde voor extra dreiging en Lukaku was eindelijk de aanvallende leider waar we op zaten te wachten", benadrukte hij volgens TF1.

Thierry Henry denkt dat België ver kan raken op het WK

Thierry Henry denkt dat België op deze manier een sterk toernooi kan neerzetten: "Ze hebben karakter getoond na twee moeilijkere matchen. De Bruyne blijft de baas, maar de hele ploeg heeft geantwoord. Als ze deze intensiteit vasthouden, kunnen ze ver geraken op dit WK."

De Fransman zal België altijd in zijn hart dragen. Op het vorige WK, in 2022, maakte hij deel uit van de Belgische groep, net als in 2018. Hij bouwde sterke banden op met bepaalde spelers. Zo is hij bijzonder close met ene Romelu Lukaku.

De match tussen België en Senegal komt eraan

België neemt het in de zestiende finales op tegen Senegal. Een duel dat allesbehalve eenvoudig belooft te worden voor de Rode Duivels. De Senegalezen komen met vertrouwen na een 5-0-zege tegen Irak, nadat ze hun eerste twee groepswedstrijden verloren. De Afrikaanse ploeg ging onderuit tegen Frankrijk (3-1) en tegen Noorwegen (3-2).

De winnaar van deze confrontatie neemt het op tegen de winnaar van het duel tussen de Verenigde Staten en Bosnië-Herzegovina. Die wedstrijd wordt deze donderdag om 2u00 's nachts gespeeld. De match tussen België en Senegal vindt net daarvoor plaats. Beide ploegen spelen woensdag om 22u00 tegen elkaar.

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
WK
WK Nieuws Kalender Download kalender Groepen Statistieken Transfers
België
Thierry Henry

Meer nieuws

Eindelijk: Rode Duivel rekent af met hardnekkig imago

Eindelijk: Rode Duivel rekent af met hardnekkig imago

12:00
Waar iedereen zich zorgen over maakte voor het WK bij Rode Duivels is waar we ons nu het minst om bekommeren

Waar iedereen zich zorgen over maakte voor het WK bij Rode Duivels is waar we ons nu het minst om bekommeren

09:30
Supercomputer is duidelijk: zoveel kans maken Rode Duivels op zege tegen Senegal en eindwinst op WK

Supercomputer is duidelijk: zoveel kans maken Rode Duivels op zege tegen Senegal en eindwinst op WK

09:40
1
Transfernieuws en Transfergeruchten 29/06: hokke - Khalaili - Soelle Soelle - Lewandowski

Transfernieuws en Transfergeruchten 29/06: hokke - Khalaili - Soelle Soelle - Lewandowski

13:20
Union biedt ver onder de vraagprijs maar krijgt hulp: "Ik wil de stap graag maken"

Union biedt ver onder de vraagprijs maar krijgt hulp: "Ik wil de stap graag maken"

13:20
Transferstrijd barst los: Inter wil Union-speler als opvolger van Dumfries

Transferstrijd barst los: Inter wil Union-speler als opvolger van Dumfries

12:50
Dit is waarom Garcia geblesseerde Zeno Debast toch meenam naar het WK

Dit is waarom Garcia geblesseerde Zeno Debast toch meenam naar het WK

07:00
9
WK-LIVE 29/6: Supercomputer niet optimistisch over WK-kansen Rode Duivels

WK-LIVE 29/6: Supercomputer niet optimistisch over WK-kansen Rode Duivels

11:40
OFFICIEEL: Jonathan Legear keert terug naar Standard

OFFICIEEL: Jonathan Legear keert terug naar Standard

11:36
Dit is waarom Rudi Garcia zo op de toppen van zijn tenen loopt (en interviews naar zijn hand zet)

Dit is waarom Rudi Garcia zo op de toppen van zijn tenen loopt (en interviews naar zijn hand zet)

06:00
2
Volgend seizoen in de JPL? 16-jarig toptalent krijgt enorme beloning bij Club Brugge

Volgend seizoen in de JPL? 16-jarig toptalent krijgt enorme beloning bij Club Brugge

11:20
OFFICIEEL: STVV gaat shoppen in eigen land en haalt nieuwe spits in CPL

OFFICIEEL: STVV gaat shoppen in eigen land en haalt nieuwe spits in CPL

10:37
Ex-Anderlecht-icoon krijgt speciale rol bij tegenstander Rode Duivels: hij moet brandjes blussen

Ex-Anderlecht-icoon krijgt speciale rol bij tegenstander Rode Duivels: hij moet brandjes blussen

08:00
'Anderlecht denkt aan ex-speler van Chelsea als nieuwe middenvelder'

'Anderlecht denkt aan ex-speler van Chelsea als nieuwe middenvelder'

10:01
5
Voormalige Anderlecht-Duivels Vanden Borre en Proto schieten met scherp na groepsfase van België op dit WK

Voormalige Anderlecht-Duivels Vanden Borre en Proto schieten met scherp na groepsfase van België op dit WK

06:30
2
Peter Vandenbempt snoeihard na WK-duel van Broos: "Het was gewoon heel slecht"

Peter Vandenbempt snoeihard na WK-duel van Broos: "Het was gewoon heel slecht"

08:35
Robert Lewandowski kiest verrassend voor ploeg van Belg

Robert Lewandowski kiest verrassend voor ploeg van Belg

09:00
WK-sprookje van Zuid-Afrika eindigt, maar Hugo Broos doet opvallende uitspraak

WK-sprookje van Zuid-Afrika eindigt, maar Hugo Broos doet opvallende uitspraak

07:50
🎥 Frustratie en dankbaarheid wisselen af bij deze Rode Duivel: "Het waren moeilijke weken"

🎥 Frustratie en dankbaarheid wisselen af bij deze Rode Duivel: "Het waren moeilijke weken"

20:09
3
Opvallend: voormalige Anderlecht-flop verlaat zijn club als held

Opvallend: voormalige Anderlecht-flop verlaat zijn club als held

07:20
Belgische supporters bij de slechtste van het WK volgens deze topkrant

Belgische supporters bij de slechtste van het WK volgens deze topkrant

05:00
4
Van der Elst waarschuwt bondscoach Rudi Garcia: "Dan krijgt hij nog meer de wind van voren"

Van der Elst waarschuwt bondscoach Rudi Garcia: "Dan krijgt hij nog meer de wind van voren"

21:05
2
Canada heeft geen genade en bezorgt geschiedenis schrijvende Hugo Broos hartzeer in 92e minuut

Canada heeft geen genade en bezorgt geschiedenis schrijvende Hugo Broos hartzeer in 92e minuut

23:01
U heeft misschien andere indruk, maar De Bruyne hoort bij de absolute uitblinkers op dit WK

U heeft misschien andere indruk, maar De Bruyne hoort bij de absolute uitblinkers op dit WK

20:35
Transfernieuws en Transfergeruchten 28/06: Kiaba Brughmans - Kompany

Transfernieuws en Transfergeruchten 28/06: Kiaba Brughmans - Kompany

21:35
Supercomputer stelt verwachtingen bij: zoveel kans maken Rode Duivels nog om wereldkampioen te worden

Supercomputer stelt verwachtingen bij: zoveel kans maken Rode Duivels nog om wereldkampioen te worden

19:20
WK-LIVE 28/6: Uitblinker Rode Duivels ontbreekt plots op training

WK-LIVE 28/6: Uitblinker Rode Duivels ontbreekt plots op training

21:42
Heeft Kompany echt gebeld om hem naar Bayern te halen? Genk-doelman Brughmans doet er zijn zegje over

Heeft Kompany echt gebeld om hem naar Bayern te halen? Genk-doelman Brughmans doet er zijn zegje over

21:35
Deschacht & co fileren Rode Duivels na groepsfase

Deschacht & co fileren Rode Duivels na groepsfase

15:50
1
Twee Rode Duivels, een Bruggeling en nog veel meer lekkers

Twee Rode Duivels, een Bruggeling en nog veel meer lekkers

18:30
1
Breken jonge talenten na revival door bij KV Mechelen? "Anders moesten we een extra investering doen"

Breken jonge talenten na revival door bij KV Mechelen? "Anders moesten we een extra investering doen"

19:50
Dompers stapelen elkaar op: slecht nieuws bij Anderlecht over Nathan De Cat

Dompers stapelen elkaar op: slecht nieuws bij Anderlecht over Nathan De Cat

18:50
1
'Barcelona schrikt van vraagprijs Club Brugge'

'Barcelona schrikt van vraagprijs Club Brugge'

18:00
19
"Groepsfase was maar een opwarming": Senegal waarschuwt België

"Groepsfase was maar een opwarming": Senegal waarschuwt België

15:10
1
Bijgeloof en Angola: wat moet je weten over Vitor Bruno?

Bijgeloof en Angola: wat moet je weten over Vitor Bruno?

17:30
40, 50 of 70 miljoen euro? 'Club Brugge is sterkhouder kwijt snel na WK'

40, 50 of 70 miljoen euro? 'Club Brugge is sterkhouder kwijt snel na WK'

17:00
2

Meer nieuws

Populairste artikels

WK

 1/16 Finales
Zuid-Afrika Zuid-Afrika 0-1 Canada Canada
Brazilië Brazilië 19:00 Japan Japan
Duitsland Duitsland 22:30 Paraguay Paraguay
Nederland Nederland 30/06 Marokko Marokko
Ivoorkust Ivoorkust 30/06 Noorwegen Noorwegen
Frankrijk Frankrijk 30/06 Zweden Zweden
Mexico Mexico 01/07 Ecuador Ecuador
Engeland Engeland 01/07 DR Congo DR Congo
België België 01/07 Senegal Senegal
Verenigde Staten Verenigde Staten 02/07 Bosnië-Herzegovina Bosnië-Herzegovina
Spanje Spanje 02/07 Oostenrijk Oostenrijk
Portugal Portugal 03/07 Kroatië Kroatië
Zwitserland Zwitserland 03/07 Algerije Algerije
Australië Australië 03/07 Egypte Egypte
Argentinië Argentinië 04/07 Kaapverdische Eilanden Kaapverdische Eilanden
Colombia Colombia 04/07 Ghana Ghana

Nieuwste reacties

--KRCGenkie-- --KRCGenkie-- over Transferbom in de Jupiler Pro League: Genk woest op Club Brugge Eldonte Eldonte over Thierry Henry ziet plots grote WK-kansen voor de Rode Duivels ericg ericg over Thibaut Courtois analyse le carton rouge de Nathan Ngoy : "Il a une réaction naturelle" pief pief over Barcelona wil toptalent wegplukken bij Club Brugge: stand van zaken fierce fierce over 'Anderlecht denkt aan ex-speler van Chelsea als nieuwe middenvelder' William Wallace William Wallace over Voormalige Anderlecht-Duivels Vanden Borre en Proto schieten met scherp na groepsfase van België op dit WK E. Stoefs E. Stoefs over Dit is waarom Garcia geblesseerde Zeno Debast toch meenam naar het WK Goro Goro over Supercomputer is duidelijk: zoveel kans maken Rode Duivels op zege tegen Senegal en eindwinst op WK André Coenen André Coenen over 40, 50 of 70 miljoen euro? 'Club Brugge is sterkhouder kwijt snel na WK' André Coenen André Coenen over Lukaku zal het zelf niet graag horen, maar... waarom hij mogelijk beter geen basisspeler is dit WK Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved