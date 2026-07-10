WK-LIVE 10/7: Mbappé spreekt zich uit over blessure
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Het WK is volop bezig. En dus is het ook tijd om een en ander te bundelen in ons WK-nieuws van de dag. Elke dag zitten we er namelijk erg kort op, zodat u op de hoogte blijft van al het reilen en zeilen in de selecties over de hele wereld.
Zorgen richting halve finale? Kylian Mbappé doorbreekt zelf de stilte na noodgedwongen wissel
Kylian Mbappé heeft Frankrijk donderdagavond naar de halve finales van het WK geholpen, maar bezorgde zijn land in de slotfase ook even schrik. De aanvaller speelde een uitstekende wedstrijd tegen Marokko, maar moest na ongeveer 75 minuten naar de kant met last aan de enkel. (Lees meer)
Koning Filip windt er geen doekjes om voor kwartfinale Rode Duivels: “Jullie moeten winnen”
Koning Filip heeft de Rode Duivels een dag voor hun kwartfinale tegen Spanje een bezoek gebracht. De vorst schoof mee aan tafel tijdens het avondeten, sprak de spelersgroep toe en maakte duidelijk wat hij vrijdagavond verwacht: een plaats in de halve finales. (Lees meer)
Zelfvertrouwen bij Duivels is groot: "Iedereen schrijft ons al af, maar wij absoluut niet"
De Rode Duivels trekken vrijdag als underdog de kwartfinale tegen Spanje in, maar daar ligt niemand binnen de Belgische selectie wakker van. Bondscoach Rudi Garcia straalde op zijn persconferentie vooral vertrouwen uit en gelooft dat zijn ploeg voor een nieuwe stunt kan zorgen. (Lees meer)
Spaanse bondscoach waarschuwt zijn eigen land voor België
De persconferentie van Luis de la Fuente was lang en leverde uiteindelijk weinig nieuws op. Eén ding staat vast: de bondscoach van Spanje is heel rustig... en wil het nog niet over Frankrijk hebben. (Lees meer)
Rudi Garcia kan er niet mee lachen: "We spreken er na het toernooi over"
Rudi Garcia was daags voor de kwartfinale tegen Spanje niet alleen bezig met het sportieve. De bondscoach kreeg ook vragen over de situatie van Zeno Debast, nadat Sporting Lissabon zich de voorbije dagen mengde in het dossier van de verdediger. (Lees meer)
Rudi Garcia heeft de laatste knoop doorgehakt: dit wordt het middenveld van de Duivels
Rudi Garcia moest nog één knoop doorhakken voor zijn basiselftal tegen Spanje. Dat was voor de plaats naast Youri Tielemans en Nicolas Raskin op het middenveld. Daarvoor kwamen Hans Vanaken en Kevin De Bruyne in aanmerking. (Lees meer)
Romelu Lukaku geeft aan hoe hij omgaat met zijn statuut als invaller: "Het zou zelfdestructief zijn"
Romelu Lukaku zal ook in de kwartfinale tegen Spanje niet aan de aftrap verschijnen. Big Rom heeft zich daar echter al maanden bij neergelegd. Sterker nog: bondscoach Rudi Garcia maakte zijn plannen al in april duidelijk, waardoor Lukaku zich bewust voorbereidde op zijn rol als superinvaller. (Lees meer)
Zorgen om Mbappé? Frankrijk kent geen genade met Marokko en wacht op Rode Duivels of Spanje
Frankrijk heeft als eerste land een ticket voor de halve finales van het WK beet. Les Bleus waren veel te sterk voor Marokko en wonnen met 2-0. De winnaar van België-Spanje weet daardoor meteen welke tegenstander daarna wacht. (Lees meer)
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