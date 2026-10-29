Van Himst ziet Anderlecht worstelen en denkt terug aan kleinzoon: “Waart ge gebleven, dan had ge wel gespeeld"

Paul Van Himst heeft Anderlecht groot zien worden, maar moet vandaag ook vaststellen hoe moeilijk zijn club het soms heeft. De paars-witte legende blijft voorzichtig wanneer hij over de aanhoudende malaise praat. Komend weekend krijgt hij bovendien een bijzondere wedstrijd voorgeschoteld: zijn kleinzoon Amando Lapage komt met Westerlo naar het Lotto Park. Een verhaal waarin clubliefde, gemiste kansen en familiegevoel door elkaar lopen.

“Het zou beter zijn dat jongens als De Cat langer bij Anderlecht blijven. Zo kunt ge een ploeg bouwen met een paar spelers die zo goed zijn als de mannen die ge moet gaan halen. Die moet ge ook betalen, hè”, zegt Van Himst in Het Nieuwsblad. Hij begrijpt tegelijk waarom jonge talenten vertrekken. “Maar waarom gaat hij weg? Omdat de club geld voor hem krijgt en hij zelf een zwaar contract kan tekenen. Het is een financiële kwestie.”

De voormalige Gouden Schoen wil niet met de vinger wijzen. “Maar verder? Wie is de schuldige? Wie heeft de transfers gedaan? Als ge daar over begint te discussiëren, blijft ge babbelen.” Samen met Eddy Merckx praat hij er onderling wel over, maar veel veranderen kunnen ze niet. De ontvangst bij Anderlecht blijft gelukkig hartelijk. Ook sportief directeur Antoine Sibierski kwam al langs, samen met CEO Kenneth Bornauw. Van Himst noemt hen allebei toffe mensen.

Van Himst zag een kans voor Lapage bij Anderlecht

Dat Anderlecht hem nauw aan het hart ligt, maakt het verhaal van zijn kleinzoon extra bijzonder. Amando Lapage maakte begin 2025 de overstap naar Westerlo, nadat hij vier wedstrijden voor de hoofdmacht van paars-wit had gespeeld. Eén keer mocht hij starten. “En hij deed dat niet slecht tegen Brugge”, blikt Van Himst terug.

In diezelfde winter haalde Anderlecht met Lucas Hey en Adryelson nieuwe verdedigers in huis. Volgens Van Himst waren die niet noodzakelijk beter dan zijn kleinzoon. “Ik heb tegen Amando gezegd: Waart ge gebleven, dan had ge wel kunnen meespelen. Maar het was moeilijk toen, hè.”

Hij had Lapage graag bij Anderlecht zien doorbreken. “In de eerste ploeg spelen was zijn droom.” Toch begrijpt hij dat zijn kleinzoon uiteindelijk voor een ander pad koos. “Amando is geen grote prater. Ergens merk ik dat hij daar een beetje spijt van heeft, maar dat is het leven.”





Gelukkig voelt Lapage zich thuis bij Westerlo

Spijt of niet, Van Himst wil vooral dat zijn kleinzoon gelukkig is. En dat lijkt bij Westerlo het geval. “Een jonge ploeg, in een familiale club. Ik ben blij dat hij daar wél content is en kan spelen.”

Dat maakt de terugkeer naar het Lotto Park komend weekend bijzonder. Voor Lapage wordt het een weerzien met de club waar hij zijn droom wilde waarmaken. Voor Van Himst is het een confrontatie met twee clubs die elk op hun manier een plaats in het familieverhaal hebben gekregen.