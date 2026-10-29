Van Himst ziet Anderlecht worstelen en denkt terug aan kleinzoon: “Waart ge gebleven, dan had ge wel gespeeld"

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
| 1 reacties
Van Himst ziet Anderlecht worstelen en denkt terug aan kleinzoon: “Waart ge gebleven, dan had ge wel gespeeld"
Foto: © photonews
Volg Voetbalkrant nu ook via Google!

Paul Van Himst heeft Anderlecht groot zien worden, maar moet vandaag ook vaststellen hoe moeilijk zijn club het soms heeft. De paars-witte legende blijft voorzichtig wanneer hij over de aanhoudende malaise praat. Komend weekend krijgt hij bovendien een bijzondere wedstrijd voorgeschoteld: zijn kleinzoon Amando Lapage komt met Westerlo naar het Lotto Park. Een verhaal waarin clubliefde, gemiste kansen en familiegevoel door elkaar lopen.

“Het zou beter zijn dat jongens als De Cat langer bij Anderlecht blijven. Zo kunt ge een ploeg bouwen met een paar spelers die zo goed zijn als de mannen die ge moet gaan halen. Die moet ge ook betalen, hè”, zegt Van Himst in Het Nieuwsblad. Hij begrijpt tegelijk waarom jonge talenten vertrekken. “Maar waarom gaat hij weg? Omdat de club geld voor hem krijgt en hij zelf een zwaar contract kan tekenen. Het is een financiële kwestie.”

De voormalige Gouden Schoen wil niet met de vinger wijzen. “Maar verder? Wie is de schuldige? Wie heeft de transfers gedaan? Als ge daar over begint te discussiëren, blijft ge babbelen.” Samen met Eddy Merckx praat hij er onderling wel over, maar veel veranderen kunnen ze niet. De ontvangst bij Anderlecht blijft gelukkig hartelijk. Ook sportief directeur Antoine Sibierski kwam al langs, samen met CEO Kenneth Bornauw. Van Himst noemt hen allebei toffe mensen.

Van Himst zag een kans voor Lapage bij Anderlecht

Dat Anderlecht hem nauw aan het hart ligt, maakt het verhaal van zijn kleinzoon extra bijzonder. Amando Lapage maakte begin 2025 de overstap naar Westerlo, nadat hij vier wedstrijden voor de hoofdmacht van paars-wit had gespeeld. Eén keer mocht hij starten. “En hij deed dat niet slecht tegen Brugge”, blikt Van Himst terug.

In diezelfde winter haalde Anderlecht met Lucas Hey en Adryelson nieuwe verdedigers in huis. Volgens Van Himst waren die niet noodzakelijk beter dan zijn kleinzoon. “Ik heb tegen Amando gezegd: Waart ge gebleven, dan had ge wel kunnen meespelen. Maar het was moeilijk toen, hè.”

Hij had Lapage graag bij Anderlecht zien doorbreken. “In de eerste ploeg spelen was zijn droom.” Toch begrijpt hij dat zijn kleinzoon uiteindelijk voor een ander pad koos. “Amando is geen grote prater. Ergens merk ik dat hij daar een beetje spijt van heeft, maar dat is het leven.”

Gelukkig voelt Lapage zich thuis bij Westerlo

Spijt of niet, Van Himst wil vooral dat zijn kleinzoon gelukkig is. En dat lijkt bij Westerlo het geval. “Een jonge ploeg, in een familiale club. Ik ben blij dat hij daar wél content is en kan spelen.”

Dat maakt de terugkeer naar het Lotto Park komend weekend bijzonder. Voor Lapage wordt het een weerzien met de club waar hij zijn droom wilde waarmaken. Voor Van Himst is het een confrontatie met twee clubs die elk op hun manier een plaats in het familieverhaal hebben gekregen.

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Volg Anderlecht - Westerlo live op Voetbalkrant.com vanaf 20:45 (31/10).

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
Westerlo

Meer nieuws

Deze twee mogen in januari hun koffers pakken bij Anderlecht

Deze twee mogen in januari hun koffers pakken bij Anderlecht

10:00
7
Dit is wanneer Vincent Kompany opnieuw op de bank zal zitten bij Bayern

Dit is wanneer Vincent Kompany opnieuw op de bank zal zitten bij Bayern

11:00
Nieuw Igor Thiago-verhaal? Pro League-clubs tonen interesse

Nieuw Igor Thiago-verhaal? Pro League-clubs tonen interesse

11:40
Michiel Jonckheere heeft straffe uitspraak na ontslag: "Met mij was dat niet gebeurd"

Michiel Jonckheere heeft straffe uitspraak na ontslag: "Met mij was dat niet gebeurd"

10:40
Derde keer in 16 maanden... RWDM Brussels gaat alweer van naam veranderen: dit wordt het

Derde keer in 16 maanden... RWDM Brussels gaat alweer van naam veranderen: dit wordt het

11:20
België haalt jonge PSV-binationaal binnen: "Polen verliest een enorm talent"

België haalt jonge PSV-binationaal binnen: "Polen verliest een enorm talent"

11:20
Standard ziet zijn spelerskern fors in waarde stijgen, maar... moet nog voor vele miljoenen verkopen

Standard ziet zijn spelerskern fors in waarde stijgen, maar... moet nog voor vele miljoenen verkopen

10:20
Club Brugge krijgt waarschuwing van Ruud Vormer voor duel met PSV

Club Brugge krijgt waarschuwing van Ruud Vormer voor duel met PSV

09:30
4
Werkloze JPL-trainer beklom de Kilimanjaro: "Daardoor is de goesting terug"

Werkloze JPL-trainer beklom de Kilimanjaro: "Daardoor is de goesting terug"

09:00
1
Club Brugge-voorzitter Bart Verhaeghe haalt uit naar belastingplannen: “Geen nieuwe belastingen. Stop ermee!”

Club Brugge-voorzitter Bart Verhaeghe haalt uit naar belastingplannen: “Geen nieuwe belastingen. Stop ermee!”

08:40
22
Ivan Leko blikt heel openhartig terug op opvallende carrièreswitch: “Iedereen was verrast, ik ook”

Ivan Leko blikt heel openhartig terug op opvallende carrièreswitch: “Iedereen was verrast, ik ook”

08:00
1
🎥 Wouter Vrancken woedend en gaat in de clinch met Rangers-manager

🎥 Wouter Vrancken woedend en gaat in de clinch met Rangers-manager

08:20
Antwerp wil weer structureel meedoen om prijzen en plakt daar termijn op

Antwerp wil weer structureel meedoen om prijzen en plakt daar termijn op

07:00
1
De Bruyne heeft amper vier minuten nodig om Napoli opnieuw te tonen wat het aan hem heeft

De Bruyne heeft amper vier minuten nodig om Napoli opnieuw te tonen wat het aan hem heeft

07:26
22-jarige Belg doet Van Bommel dromen met hattrick: Rode Duivels kunnen wel een extra spits gebruiken

22-jarige Belg doet Van Bommel dromen met hattrick: Rode Duivels kunnen wel een extra spits gebruiken

07:13
1
Westerlo ruikt zijn kans bij Schalke 04: opvallende wintertransfer in de maak?

Westerlo ruikt zijn kans bij Schalke 04: opvallende wintertransfer in de maak?

22:00
1
Nieuwe zorgen bij RC Lens, maar voor Thorgan Hazard kan het plots heel mooi worden

Nieuwe zorgen bij RC Lens, maar voor Thorgan Hazard kan het plots heel mooi worden

22:20
Delorge zegt waar het op staat na KAA Gent - Anderlecht

Delorge zegt waar het op staat na KAA Gent - Anderlecht

22:50
2
Cercle Brugge hakt knoop door over Lars Friis, en voert opvallende wijziging door

Cercle Brugge hakt knoop door over Lars Friis, en voert opvallende wijziging door

23:00
3
Club, Anderlecht en Union faalden: twee Belgische clubs deden wat bijna niemand tegen Harry Kane kon

Club, Anderlecht en Union faalden: twee Belgische clubs deden wat bijna niemand tegen Harry Kane kon

22:40
1
Waarom Anderlecht Vitor Bruno nog niet ontslaat: drie redenen houden (nu nog) in het zadel

Waarom Anderlecht Vitor Bruno nog niet ontslaat: drie redenen houden (nu nog) in het zadel

17:30
Thibaut Courtois komt zelf met meer nieuws na gemiste Clasico

Thibaut Courtois komt zelf met meer nieuws na gemiste Clasico

22:04
Ex-spits van OHL en Oostende kent opmerkelijke ommekeer: van flop in Duitsland tot Superman in Turkije

Ex-spits van OHL en Oostende kent opmerkelijke ommekeer: van flop in Duitsland tot Superman in Turkije

21:20
Zijn ene liefde tegenover zijn andere: Rik Verheye staat voor aparte avond

Zijn ene liefde tegenover zijn andere: Rik Verheye staat voor aparte avond

21:40
Sibierski heeft Anderlecht-trainer Vitor Bruno met een probleem opgezadeld dat hij niet opgelost krijgt

Sibierski heeft Anderlecht-trainer Vitor Bruno met een probleem opgezadeld dat hij niet opgelost krijgt

16:30
3
🎥 Belg zet San Siro op zijn kop met hattrick tegen AC Milan, Theate blundert

🎥 Belg zet San Siro op zijn kop met hattrick tegen AC Milan, Theate blundert

21:00
Eindelijk duidelijkheid over Kompany: dit veroorzaakte zijn instorting

Eindelijk duidelijkheid over Kompany: dit veroorzaakte zijn instorting

20:58
Weinig vertrouwen in KAA Gent: "Ik geloof niet in hun titelkansen"

Weinig vertrouwen in KAA Gent: "Ik geloof niet in hun titelkansen"

19:00
Na hallucinante taferelen krijgt Will Still opvallend antwoord van Franse voetbalbond

Na hallucinante taferelen krijgt Will Still opvallend antwoord van Franse voetbalbond

20:40
Rode Duivels dreigen Standard-uitblinker kwijt te spelen: Belgische voetbalbond grijpt in

Rode Duivels dreigen Standard-uitblinker kwijt te spelen: Belgische voetbalbond grijpt in

20:20
3
Felice Mazzu gaat over de schreef tegen Beerschot: bondsparket neemt opvallende beslissing

Felice Mazzu gaat over de schreef tegen Beerschot: bondsparket neemt opvallende beslissing

20:00
Schrikken voor ex-verdediger van Anderlecht: harde klap in gezicht heeft pijnlijke gevolgen

Schrikken voor ex-verdediger van Anderlecht: harde klap in gezicht heeft pijnlijke gevolgen

19:45
Van het Kiel naar de Champions League: Dirk Kuyt krijgt kans waar hij alleen maar van kon dromen

Van het Kiel naar de Champions League: Dirk Kuyt krijgt kans waar hij alleen maar van kon dromen

19:31
Burgemeester draait beslissing terug voor RWDM - SL16

Burgemeester draait beslissing terug voor RWDM - SL16

19:20
🎥 Zoon van voormalige wereldster heeft duidelijk zijn talent geërfd: 16-jarige scoort vier keer

🎥 Zoon van voormalige wereldster heeft duidelijk zijn talent geërfd: 16-jarige scoort vier keer

18:30
Weeral wissel aan de top bij Anderlecht: ex-kapitein krijgt de sleutels in handen

Weeral wissel aan de top bij Anderlecht: ex-kapitein krijgt de sleutels in handen

13:07

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 10
Zulte Waregem Zulte Waregem 30/10 Club Brugge Club Brugge
KV Mechelen KV Mechelen 31/10 KRC Genk KRC Genk
Standard Standard 31/10 KV Kortrijk KV Kortrijk
SK Beveren SK Beveren 31/10 Union SG Union SG
Anderlecht Anderlecht 31/10 Westerlo Westerlo
Cercle Brugge Cercle Brugge 01/11 Antwerp Antwerp
STVV STVV 01/11 OH Leuven OH Leuven
Lommel SK Lommel SK 01/11 KAA Gent KAA Gent
Charleroi Charleroi 01/11 La Louvière La Louvière

Nieuwste reacties

Colfan13-3530-155-13 Colfan13-3530-155-13 over Club Brugge-voorzitter Bart Verhaeghe haalt uit naar belastingplannen: “Geen nieuwe belastingen. Stop ermee!” Borak Borak over Deze twee mogen in januari hun koffers pakken bij Anderlecht OH boy OH boy over Club Brugge krijgt waarschuwing van Ruud Vormer voor duel met PSV Green kill Green kill over Cercle Brugge hakt knoop door over Lars Friis, en voert opvallende wijziging door Vermeiren Willy Vermeiren Willy over Hein Vanhaezebrouck ziet groot probleem bij Anderlecht en waarschuwt Vitor Bruno Bandencentrale Luyckx Bandencentrale Luyckx over Delorge zegt waar het op staat na KAA Gent - Anderlecht Antwerp voor altijd Antwerp voor altijd over Werkloze JPL-trainer beklom de Kilimanjaro: "Daardoor is de goesting terug" Antwerp voor altijd Antwerp voor altijd over Antwerp wil weer structureel meedoen om prijzen en plakt daar termijn op Stigo12 Stigo12 over Miljoenenflop van Club Brugge leeft terug op in de Bundesliga Borak Borak over Sibierski heeft Anderlecht-trainer Vitor Bruno met een probleem opgezadeld dat hij niet opgelost krijgt Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved