Anderlecht-coach Vitor Bruno bijt van zich af na stevige kritiek van Bornauw, Anderlecht had zelf vreemde vraag

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Vitor Bruno voelt de druk bij Anderlecht toenemen. Daags voor de belangrijke thuiswedstrijd tegen Westerlo kreeg de Portugese trainer via CEO Kenneth Bornauw een stevige publieke waarschuwing. Die sprak in een interview zijn ongenoegen uit over het vele experimenteren, de wisselende opstellingen en het gebrek aan een duidelijke hiërarchie.





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