Anderlecht steunt Bruno, maar Bornauw legt één groot probleem bloot

Vitor Bruno ligt onder vuur bij Anderlecht. Hoewel de clubleiding hem publiekelijk steunde, plaatste Kenneth Bornauw ook vraagtekens bij enkele aspecten van zijn aanpak. Houdt de Portugees daar rekening mee?

Enerzijds herinnerde de CEO van Anderlecht eraan dat Vitor Bruno nog altijd de beste cijfers kan voorleggen van alle trainers die Sporting de voorbije jaren had. Hij verzamelt gemiddeld 1,84 punten per wedstrijd, tegenover bijvoorbeeld 1,67 voor Vincent Kompany.

Anderzijds maakte Bornauw duidelijk dat steun voor de coach niet betekent dat de directie het eens is met elke beslissing. Hij stak dat niet onder stoelen of banken en stelde zich vragen bij het spelersmanagement van Vitor Bruno.

Te veel wisselende keuzes in de basiself?

Een terugkerende kritiek van de supporters is het ontbreken van een duidelijke lijn in de basiself. Spelers als Marco Kana en Tawfik Bentayeb verdwenen van de ene dag op de andere uit beeld, terwijl Mario Stroeykens dan weer onverwacht opnieuw zijn kans kreeg.

De kern is nog altijd erg ruim. Vormt dat een valkuil voor de Portugese trainer? "Ik denk dat Vitor moet opletten dat hij zich het leven niet te moeilijk maakt. Vandaag is de kern breed. Weliswaar niet breder dan vorig seizoen, maar voor ons wel te breed. Wij wilden een smallere selectie, maar dat is deze zomer niet gelukt."

Rotatie brengt het evenwicht in gevaar

"Maar het is niet omdat de coach 32 spelers ter beschikking heeft, dat hij ze ook allemaal moet gebruiken. Hij zou makkelijk kunnen zeggen: ‘Dit zijn mijn 25 spelers.’ Als je alle spelers benut, en dat bovendien op posities die niet de hunne zijn, dan krijg je wel héél veel puzzelstukken. En dat terwijl je moet performen", aldus Bornauw, geciteerd door Het Nieuwsblad.



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Volgens de Anderlecht-CEO begint stabiliteit ook met een vaste groep titularissen. "Er moet een bepaalde hiërarchie zijn, met veertien à vijftien, zoals ze dat zo mooi in het Engels zeggen, ‘core squad players’. Die verhoudingen kunnen doorheen het seizoen verschuiven maar er is wel rust nodig, niet het minst voor de spelers. (droog) Je kunt niet iemand opstellen omdat hij op de dinsdagtraining toevallig zijn best deed."