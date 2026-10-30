Dit ziet er niet goed uit voor Vitor Bruno: Marc Coucke spreekt zich uit

Bart Vandenbussche
Bart Vandenbussche, voetbaljournalist
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Dit ziet er niet goed uit voor Vitor Bruno: Marc Coucke spreekt zich uit
Foto: © photonews

Bij Anderlecht staat de druk er stevig op. De uitschakeling in de beker tegen Beerschot, een magere 3 op 9 in de Europa League en de zware 4-0-nederlaag bij AA Gent hebben de twijfels alleen maar aangewakkerd. Na negen speeldagen bedraagt de achterstand op de leider in de competitie bovendien al negen punten. Toch wil eigenaar Marc Coucke niet van een crisis spreken.

Coucke blijft vertrouwen hebben in de clubstructuur

In de VTM-talkshow ‘Happy Hour’ maakte Coucke duidelijk dat hij ondanks de tegenvallende resultaten vertrouwen behoudt in de organisatie van de club. “Crisis? Totaal niet. Vanzelfsprekend zijn we ongelukkig door de recente resultaten. Maar we hebben eindelijk een zeer goede structuur”, klonk het.

Daarbij verwees hij naar voorzitter Michael Verschueren, CEO Kenneth Bornauw, hoofd jeugdopleiding Jean Kindermans en sportief directeur Antoine Sibierski. Vooral die laatste kreeg een compliment voor zijn transferwerk. Volgens Coucke heeft Sibierski een goede transferperiode achter de rug, zowel bij de inkomende als de uitgaande transfers.

Over trainer Vítor Bruno was de eigenaar een stuk genuanceerder. Coucke ziet veel talent bij de Portugees, maar vindt dat het hem nog aan ervaring ontbreekt.

“Ik denk dat hij een zeer getalenteerde trainer is, maar met een gebrek aan ervaring”, stelde hij. Volgens Coucke denkt Bruno soms te veel na over mogelijke oplossingen. “Hij is té slim. We hebben een hele grote kern. Hij zit continu te denken: ‘Wat als ik nu die speler daar zet en dan dat doe?’ De helft van de ploeg speelt op een andere positie dan dat die gewoon is.”

Supporters verwachten dringend een reactie

Daarmee raakt Coucke aan een van de grote discussiepunten rond Bruno. Ook Bornauw had eerder al aangegeven dat er volgens hem te veel geëxperimenteerd werd. De trainer verdedigde zich vrijdag met een uitgebreid betoog en benadrukte dat hij zichzelf voldoende druk oplegt. Maar na de recente resultaten zal hij vooral op het veld antwoorden moeten geven. Tegen Westerlo wacht een wedstrijd waarin Anderlecht een reactie moet tonen.

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Coucke beseft dat het geduld van de achterban stilaan opraakt. Na de afstraffing in Gent kreeg de ploeg vanuit het bezoekersvak de boodschap ‘Shame on you’ te horen. “Hun geduld is ver op, en dat is terecht”, erkende de eigenaar. Hij verwees ook naar de spandoeken waarop supporters telkens een andere naam viseren wanneer de resultaten tegenvallen: van Vincent Kompany en Coucke zelf tot Michael Verschueren, Wouter Vandenhaute en Brian Riemer.

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