Vitor Bruno voelt de grond warmer worden bij Anderlecht: zelfs zijn grootste steunpilaar begint te twijfelen

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
| Reageer
Vitor Bruno voelt de grond warmer worden bij Anderlecht: zelfs zijn grootste steunpilaar begint te twijfelen
Foto: © photonews

De druk op Vitor Bruno neemt toe bij Anderlecht. Niet alleen de resultaten zorgen voor onrust, ook de manier waarop de trainer zijn ploeg laat voetballen en zijn keuzes maakt, roepen steeds meer vragen op. Opvallend daarbij is dat ook sportief directeur Antoine Sibierski kritisch naar de situatie kijkt. Net hij haalde Bruno naar het Lotto Park en verdedigde bij diens aanstelling voluit zijn keuze.

De kritiek gaat verder dan de tegenvallende resultaten. Bruno wisselt voortdurend van opstelling, probeert spelers uit op posities die niet de hunne zijn en grijpt soms terug naar jongens die eerder uit beeld verdwenen waren. Dat maakt het voor de spelers moeilijk om houvast te vinden. Bovendien is het niet altijd duidelijk welke vaste ideeën de trainer met zijn keuzes wil uitdragen.

Experimenteerdrang van Bruno roept steeds meer vragen op

De voorbeelden stapelen zich op. Tegen Beerschot schoof Bruno verdedigende middenvelder Ilias Koutsoupias door naar de positie achter de diepe spits. Op bezoek bij AA Gent kreeg Enrick Llansana diezelfde rol. Dat zijn spelers die vooral bekendstaan om hun loopvermogen en defensieve arbeid, niet om hun creativiteit. Tegelijk moest Thelo Aasgaard daardoor een rij lager spelen, terwijl de Noor net aanvallend tussen de linies iets kan bijbrengen.

Ook het opnieuw aanspreken van spelers die eerder afgeschreven leken, past in het beeld van een trainer die voortdurend zoekt. Op zich hoeft dat geen probleem te zijn, maar de opeenvolging van wijzigingen maakt het moeilijk om een herkenbaar elftal op te bouwen. Wanneer spelers bovendien op ongebruikelijke posities terechtkomen, groeit de vraag of Bruno zijn beschikbare kwaliteiten wel optimaal benut.

Sibierski moet kritisch zijn voor zijn eigen keuze

Dat de sportief directeur zich niet zomaar achter zijn trainer kan blijven scharen, is logisch. Sibierski stelde Bruno zelf aan en benadrukte bij diens voorstelling dat ze dezelfde voetbalvisie deelden. Hij gaf toen ook aan dat spelers die een moeilijk seizoen achter de rug hadden onder de nieuwe leiding opnieuw konden openbloeien. Nu moet hij beoordelen of de aanpak van zijn coach daadwerkelijk oplevert wat ervan verwacht werd.

Lees ook... Anderlecht-coach Vitor Bruno bijt van zich af na stevige kritiek van Bornauw, Anderlecht had zelf vreemde vraag
Of er sprake is van een breuk tussen beiden, is daarmee niet gezegd. De sportief directeur lijkt niet van plan om de kritiek weg te duwen of Bruno automatisch uit de wind te zetten. De vraag is vooral hoeveel tijd de coach nog krijgt om zijn aanpak bij te sturen. Als de resultaten uitblijven en de twijfels over zijn keuzes blijven groeien, zal ook het vertrouwen van zijn belangrijkste interne steunpilaar verder op de proef worden gesteld.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Volg Anderlecht - Westerlo live op Voetbalkrant.com vanaf 20:45.

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
Westerlo

Meer nieuws

Anderlecht-coach Vitor Bruno bijt van zich af na stevige kritiek van Bornauw, Anderlecht had zelf vreemde vraag

Anderlecht-coach Vitor Bruno bijt van zich af na stevige kritiek van Bornauw, Anderlecht had zelf vreemde vraag

21:50
7
Waarom Llansana of Koutsoupias als 'spits'? Vitor Bruno legt eindelijk uit

Waarom Llansana of Koutsoupias als 'spits'? Vitor Bruno legt eindelijk uit

20:00
2
Dit ziet er niet goed uit voor Vitor Bruno: Marc Coucke spreekt zich uit

Dit ziet er niet goed uit voor Vitor Bruno: Marc Coucke spreekt zich uit

18:53
1
Ongefilterd is een gigantisch succes: Stijnen, Nainggolan en Deschacht verbazen zelfs zichzelf met cijfers

Ongefilterd is een gigantisch succes: Stijnen, Nainggolan en Deschacht verbazen zelfs zichzelf met cijfers

21:40
Ook Vitor Bruno heeft een boodschap voor Vincent Kompany: "En niet omdat hij van deze club is"

Ook Vitor Bruno heeft een boodschap voor Vincent Kompany: "En niet omdat hij van deze club is"

23:00
La Liga zet stap die Belgische journalisten al jaren vragen: Referee Department hield de boot af

La Liga zet stap die Belgische journalisten al jaren vragen: Referee Department hield de boot af

23:20
1
De beste Belgische spits van het moment? "Bij Club Brugge of Anderlecht was hij al Rode Duivel"

De beste Belgische spits van het moment? "Bij Club Brugge of Anderlecht was hij al Rode Duivel"

16:00
8
Serieuze domper voor Club Brugge richting topper tegen Anderlecht: "Ongelooflijk, je staat 1-4 voor" Reactie

Serieuze domper voor Club Brugge richting topper tegen Anderlecht: "Ongelooflijk, je staat 1-4 voor"

23:46
Club Brugge veegt na waanzinnige eerste helft de vloer aan met Zulte Waregem en grijpt voorlopig de leiding

Club Brugge veegt na waanzinnige eerste helft de vloer aan met Zulte Waregem en grijpt voorlopig de leiding

22:42
Het pijnlijkste moment van dit seizoen voor Anderlecht: "Dat had nooit mogen gebeuren"

Het pijnlijkste moment van dit seizoen voor Anderlecht: "Dat had nooit mogen gebeuren"

18:40
Crisis dreigt bij Standard? Euvrard staat voor belangrijke keuze bij Standard Interview

Crisis dreigt bij Standard? Euvrard staat voor belangrijke keuze bij Standard

22:40
Anderlecht steunt Bruno, maar Bornauw legt één groot probleem bloot

Anderlecht steunt Bruno, maar Bornauw legt één groot probleem bloot

14:04
1
Dreiging van Standard-supporters blijft overeind: RAAL doet wel toegeving aan eigen fans

Dreiging van Standard-supporters blijft overeind: RAAL doet wel toegeving aan eigen fans

22:00
Sterspeler zijn fratsen lopen spuigaten uit: zijn toekomst is ineens heel onzeker

Sterspeler zijn fratsen lopen spuigaten uit: zijn toekomst is ineens heel onzeker

22:20
Vier Genk-fans voor rechter na gewelddadige avond: buurjongen verloor vier tanden

Vier Genk-fans voor rechter na gewelddadige avond: buurjongen verloor vier tanden

21:00
Marc Brys doet onthutsende onthullingen na zijn avontuur in Senegal: "Eto'o wou dat ik loon afstond"

Marc Brys doet onthutsende onthullingen na zijn avontuur in Senegal: "Eto'o wou dat ik loon afstond"

21:20
🎥 Dramatisch basisdebuut voor Arnaud Bodart: Mika Godts - met ook topassist - start horroravond voor doelman

🎥 Dramatisch basisdebuut voor Arnaud Bodart: Mika Godts - met ook topassist - start horroravond voor doelman

21:05
Nainggolan riskeert twee jaar celstraf: “Er is geen bewijs”

Nainggolan riskeert twee jaar celstraf: “Er is geen bewijs”

20:20
Dit is waarom Ivan Leko Club Brugge-kern op de korrel nam

Dit is waarom Ivan Leko Club Brugge-kern op de korrel nam

19:20
Iconen van Manchester United halen onverwacht hard uit naar Senne Lammens

Iconen van Manchester United halen onverwacht hard uit naar Senne Lammens

19:43
4
Weeral ophef op jeugd-WK en weeral Engeland: penalty binnengelaten en scheidsrechter aangevallen

Weeral ophef op jeugd-WK en weeral Engeland: penalty binnengelaten en scheidsrechter aangevallen

19:51
2
Opvallend: Club Brugge zag hem passeren, maar KAA Gent ging ermee lopen

Opvallend: Club Brugge zag hem passeren, maar KAA Gent ging ermee lopen

18:20
Heel Duitsland leeft mee: zelfs Angela Merkel diep geraakt door Kompany

Heel Duitsland leeft mee: zelfs Angela Merkel diep geraakt door Kompany

19:00
Coach Jess Thorup voelt iets veranderen bij Genk

Coach Jess Thorup voelt iets veranderen bij Genk

17:40
2
Plots vijf miljoen euro extra voor Belgische tweedeklasser

Plots vijf miljoen euro extra voor Belgische tweedeklasser

18:00
Niemand is zeker van zijn plaats: Antwerp-coach Compper heeft duidelijke boodschap

Niemand is zeker van zijn plaats: Antwerp-coach Compper heeft duidelijke boodschap

17:00
2
Eén speler belandde zelfs plots in het ziekenhuis: ziekenboeg van Charleroi zit goed vol

Eén speler belandde zelfs plots in het ziekenhuis: ziekenboeg van Charleroi zit goed vol

16:50
Wrexham krijgt fikse boete door blunder rond ex-KV Mechelen-speler

Wrexham krijgt fikse boete door blunder rond ex-KV Mechelen-speler

17:20
Gent zit in goede flow, maar De Mil ziet iets wat hem blijft storen

Gent zit in goede flow, maar De Mil ziet iets wat hem blijft storen

16:20
Dit gaat wel héél ver: Jesper Fredberg (ex-Anderlecht) krijgt walgelijke verrassing aan zijn voordeur van fans

Dit gaat wel héél ver: Jesper Fredberg (ex-Anderlecht) krijgt walgelijke verrassing aan zijn voordeur van fans

14:40
1
Na schorsing Heymans: Genk-coach Thorup kan stevig verrassen tegen KV Mechelen

Na schorsing Heymans: Genk-coach Thorup kan stevig verrassen tegen KV Mechelen

15:20
1
Ultimatum van Standard-fans krijgt pittig antwoord uit La Louvière

Ultimatum van Standard-fans krijgt pittig antwoord uit La Louvière

15:00
6
Plots verrassend nieuws over Karetsas: Dortmund overweegt opmerkelijke zet tegen Bayern München

Plots verrassend nieuws over Karetsas: Dortmund overweegt opmerkelijke zet tegen Bayern München

15:40
Nieuwe tegenvaller voor Mile Svilar bij AS Roma

Nieuwe tegenvaller voor Mile Svilar bij AS Roma

13:05
Vanhaezebrouck zag het helemaal zitten in hem, maar bij KAA Gent liep alles anders

Vanhaezebrouck zag het helemaal zitten in hem, maar bij KAA Gent liep alles anders

13:44
Youri Tielemans kiest kant bij Manchester United en maakt gevoelens duidelijk

Youri Tielemans kiest kant bij Manchester United en maakt gevoelens duidelijk

14:20

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 10
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-4 Club Brugge Club Brugge
KV Mechelen KV Mechelen 16:00 KRC Genk KRC Genk
Standard Standard 18:15 KV Kortrijk KV Kortrijk
SK Beveren SK Beveren 20:45 Union SG Union SG
Anderlecht Anderlecht 20:45 Westerlo Westerlo
Cercle Brugge Cercle Brugge 01/11 Antwerp Antwerp
STVV STVV 01/11 OH Leuven OH Leuven
Lommel SK Lommel SK 01/11 KAA Gent KAA Gent
Charleroi Charleroi 01/11 La Louvière La Louvière

Nieuwste reacties

Hurlu Dedju Hurlu Dedju over Supporters Standard dreigen met actie: "We worden gegijzeld" Vital Verheyen Vital Verheyen over Ultimatum van Standard-fans krijgt pittig antwoord uit La Louvière Vital Verheyen Vital Verheyen over De beste Belgische spits van het moment? "Bij Club Brugge of Anderlecht was hij al Rode Duivel" Vital Verheyen Vital Verheyen over Ophef op jeugd-WK: Engeland weigert verder te spelen en stapt van het veld aggrolites aggrolites over Zulte Waregem - Club Brugge: 2-4 SeniorClub SeniorClub over Iconen van Manchester United halen onverwacht hard uit naar Senne Lammens RSCA FIGTHER RSCA FIGTHER over La Liga zet stap die Belgische journalisten al jaren vragen: Referee Department hield de boot af storfstievel storfstievel over Standard mét of zonder Matthieu Epolo tegen Kortrijk? Vincent Euvrard komt met meer nieuws Colfan13-3530-155-13 Colfan13-3530-155-13 over Club Brugge-voorzitter Bart Verhaeghe haalt uit naar belastingplannen: “Geen nieuwe belastingen. Stop ermee!” A30 A30 over Waarom Llansana of Koutsoupias als 'spits'? Vitor Bruno legt eindelijk uit Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved