Jack Hendry ook tegen ex-ploeg KV Oostende vermoedelijk opnieuw op de bank

Club Brugge trekt vanavond na 12 op 12 met veel vertrouwen naar KV Oostende. Verdediger Jack Hendry zit al een tijdje op de bank bij de landskampioen en wordt ook vanavond niet in de basis verwacht tegen zijn voormalige werkgever

Club Brugge zag leider Union gisterenavond knap winnen op het veld van OH Leuven en heeft momenteel een achterstand van tien (!) punten. KV Oostende staat veertiende in het klassement en kan vanavond het behoud in eerste klasse vaststellen. Een makkelijke opdracht wordt het dus niet voor Club Brugge, KVO incasseerde haar laatste twee thuiswedstrijden overigens geen enkel tegendoelpunt.

Jack Hendry zit in de selectie, maar wordt opnieuw niet in de basis verwacht. Na enkele domme rode kaarten lijkt coach Alfred Schreuder met N'soki, Mechele en Mata zijn verdediging gekozen te hebben voor de rest van het seizoen. Hendry speelde vorig weekend nog 90 minuten met Club NXT.

"We vonden het belangrijk voor z'n fysiek en speelminuten om eens 90 minuten te maken met Club NXT. Hij heeft dat uitstekend gedaan. We zijn er blij mee dat hij dat zo aanneemt. Hij traint ook hartstikke goed en ik ben ervan overtuigd dat als hij erin moet, hij top is voor ons." Aldus Schreuder.

